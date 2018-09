“Sie wissen, dass dies überall passiert“ - Papst Franziskus äußert sich zu Missbrauchsvorwürfen

Papst Franziskus hat erneut Verständnis für die Empörung vor allem junger Katholiken über die weltweiten Missbrauchsvorwürfe gegen Geistliche geäußert.

Rom - "Sie wissen, dass dies überall passiert, aber in der Kirche ist es skandalöser, weil diese die Kinder zu Gott führen und nicht zerstören soll", sagte Franziskus am Dienstagabend an Bord seines Flugzeugs auf dem Weg von einem Besuch in Estland zurück nach Rom.

Der Missbrauch von Kindern durch Priester sei "grässlich", sagte das Kirchenoberhaupt. Allerdings wollte sich Franziskus nicht zu der wenige Stunden zuvor vorgestellten Studie der Deutschen Bischofskonferenz über die jahrzehntelangen Übergriffe äußern. Zwischen 1946 und 2014 sollen demnach in Deutschland mehr als 3.600 Minderjährige von Kirchenvertretern sexuell misshandelt worden sein.

Papst: Früher seien Missbrauchsfälle „versteckt“ worden

Stattdessen bezog sich der Papst auf einen im Sommer im US-Bundesstaat Pennsylvania veröffentlichten Untersuchungsbericht, wonach mehr als 300 katholische Priester über Jahrzehnte hinweg mehr als tausend Kinder sexuell missbraucht hatten Die Bischöfe in Pennsylvania hätten auf den Bericht reagiert und Vorkehrungen getroffen, um künftig Missbrauch zu verhindern, sagte Franziskus.

Überdies sei das "moralische Bewusstsein" auch in Bezug auf sexuelle Übergriffe während der vergangenen Jahrzehnte gewachsen. Früher seien diese "versteckt" worden, sagte der Papst.

In der katholischen Kirche sind in den vergangenen Jahren weltweit tausende Fälle sexuellen Missbrauchs durch Geistliche bekannt geworden.

afp