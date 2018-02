Großer Verlierer der GroKo: Sigmar Gabriel wird abgesägt - und reagiert prompt

Martin Schulz will in einer neuen Großen Koalition Außenminister werden. Sigmar Gabriel, der das Amt bisher inne hatte, hat das große Nachsehen. Was wird nun aus ihm?

Nach der Entscheidung von SPD-Chef Martin Schulz, in einer großen Koalition Außenminister zu werden, hat einer das Nachsehen: Der jetzige Amtsinhaber Sigmar Gabriel. Gabriel dürfte seinen Posten nicht gern räumen: In den vergangenen Wochen hatte er immer wieder betont, dass er in der neuen Regierung Außenminister bleiben wolle. Nun krallt sich der Europapolitik-erfahrene Schulz das Amt - und Sigmar Gabriel wird zum großen Verlierer der geplanten GroKo.

Gabriel sagt mehrere Termine ab

Die Reaktion Gabriels folgte prompt: Er sagte am Donnerstag mehrere anstehende Termine ab. Er ließ sich von Staatsminister Michael Roth bei der Auftaktveranstaltung für die Münchner Sicherheitskonferenz in Berlin vertreten. Seinen für den 17. Februar geplanten Auftritt bei der Sicherheitskonferenz selbst sagte er ebenfalls ab, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Zunächst hieß es, dass stattdessen der scheidende SPD-Vorsitzende Schulz sprechen werde. Von der SPD wurde das allerdings nicht bestätigt: Schulz und Fraktionschefin Andrea Nahles würden an dem betreffenden Wochenende auf mehreren SPD-Veranstaltungen auftreten, sagte ein Parteisprecher.

Was wird aus Sigmar Gabriel?

Was aber wird aus Gabriel, zuletzt der beliebteste Politiker Deutschlands? Klappt die GroKo, wird er nur noch einfacher Bundestagsabgeordneter sein - ohne jegliche Führungsaufgabe. Gabriel hatte dies vorhergesehen. „Na, hast Du Dich schon daran gewöhnt, nicht mehr wichtig zu sein?“, werde er seit der Bundestagswahl regelmäßig von seiner Ehefrau Anke gefragt, sagte er in einem Interview im Oktober.

Der frühere Wirtschaftsminister Gabriel hatte das Amt des Außenministers im Januar 2017 übernommen, nachdem sein Vorgänger Frank-Walter Steinmeier zum neuen Bundespräsidenten gewählt worden war. Seitdem blühte der Politiker sichtlich auf und genoss seine vielen Auslandsreisen. Die Deutschen scheinen zu finden, dass ihm der Job liegt: Er ist mit derzeit 57 Prozent Zustimmung der beliebteste Politiker der Deutschen, während die Beliebtheitswerte von Martin Schulz im Sinkflug sind. In einer Forsa-Umfrage vom Montag sagt eine Mehrheit der Befragten, sie wollen Martin Schulz nicht als Bundesminister haben.

Ob Gabriel überhaupt noch Termine wahrnimmt, ist fraglich

Schulz hatte am Mittwoch seinen Rücktritt als Parteichef angekündigt. Gleichzeitig kündigte er an, ins Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu wechseln, wenn die Mitglieder der SPD bis zum 2. März grünes Licht für die große Koalition geben. Gabriel wird in diesem Fall ungefähr noch einen Monat geschäftsführender Außenminister sein. Ob er überhaupt noch öffentliche Termine in dieser Funktion wahrnehmen wird, war am Donnerstag unklar.

Gabriel wird voraussichtlich auch bei zwei Außenministertreffen in der kommenden Woche fehlen: Am Dienstag finden im Golfemirat Kuwait Beratungen der Anti-IS-Koalition statt, am Donnerstag ein informelles EU-Außenministertreffen in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Bei beiden Treffen sei eine Teilnahme Gabriels nicht vorgesehen, hieß es aus dem Auswärtigen Amt. In Kuwait wird Gabriel voraussichtlich auf hoher Beamtenebene vertreten, in Sofia möglicherweise wieder von Staatsminister Roth.

