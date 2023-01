Nach Silvester-Ausschreitungen: Politiker wollen Berlin die Finanz-Hilfen kürzen

Von: Christina Denk

Nach der Krawalle an Silvester in Berlin und dem Wahl-Chaos 2021 fordern einige Politiker die Kürzung von Finanzhilfen für die Hauptstadt. Ein Teil der Regierung kontert scharf.

Berlin – Die Ausschreitungen in der Silvesternacht ziehen weiter ihre Kreise. Aus Berlin kamen wohl die meisten Berichte über Gewalt in den Straßen. Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und Krankenwägen gerieten unter Beschuss. Innenministerin Faeser sprach von einem großen Problem in Großstädten und forderte eine konsequente Verfolgung der Straftaten. Nun fordern Politiker zusätzlich, Berlin den Finanzausgleich zu kürzen. Auch Mitglieder der Ampel-Parteien.

Nach Silvester-Krawalle in Berlin: CDU und CSU-Politiker fordern Kürzung des Finanzausgleichs

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt wurde gegenüber der Bild deutlich. „Der Länderfinanzausgleich setzt erhebliche Fehlanreize und sorgt dafür, dass Ineffizienz und Misswirtschaft wie in Berlin finanziell belohnt werden“. Neben den Ausschreitungen an Silvester bezog sich Dobrindt auf das Berliner Wahl-Chaos 2021. „Wer nicht solide wirtschaftet und bei Sicherheit, Verwaltung und Wahlorganisation immer wieder durch Totalversagen auffällt, sollte zukünftig Abstriche beim Länderfinanzausgleich akzeptieren müssen“, forderte Dobrindt.

Sein Parteikollege aus der CDU, Stefan Heck, äußerte gegenüber der Bild ähnliche Bedenken. Er warf Berlin vor, „fremdes Geld für soziale Wohltaten“ aus dem Fenster zu werfen. „Zeitgleich werden staatliche Grundaufgaben grob vernachlässigt“, prangerte Heck an.

Silvester-Ausschreitungen: Auch FDP-Mitglied fordert Kürzung für Berlin

Nicht nur die CDU/CSU, die seit Silvester auch den Rücktritt von Verteidigungsministerin Lambrecht fordert, beklagte den Finanzausgleich. Helmut Markwort, Abgeordneter der FDP im bayerischen Landtag, machte klar: „Bayern sollte nicht länger für Berlin zahlen.“ Er forderte die bayerische Staatsregierung dazu auf, gegen den Länderfinanzausgleich vor dem Verfassungsgericht zu klagen.

Länderfinanzausgleich Den klassischen Länderfinanzausgleich, der direkte Zahlungen zwischen den Ländern beinhaltet, gibt es seit 2020 nicht mehr. Seitdem erhalten finanzschwächere Bundesländer über zusätzliche Mittel des Bundes einen Ausgleich. Allerdings gibt es auch weiterhin eine kleine Gruppe an Ländern wie Bayern, die „Solidarbeträge“ über das Steuersystem zahlen.

Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey reagiert auf die Randale mit der Ankündigung eines Jugendgewaltgipfels. Giffey sagte in einem Interview im rbb-Inforadio, die Angriffe auf Rettungskräfte und Feuerwehrleute seien unakzeptabel, zu verurteilen und konsequent zu verfolgen. „Es gibt aber keine einfache Antwort. Ein Böllerverbot alleine wird es nicht lösen.“

Gleichzeitig wies SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert die Kritik an Berlin aus Bayern und von der CDU scharf zurück. „Mich wundert es schon sehr, wie ausgerechnet Herr Söder mit Blick auf die innere Sicherheit immer wieder die Backen aufbläst, während sich bei ihm zu Hause die Probleme türmen“, sagte Kühnert am Mittwoch der Berliner Morgenpost. Er bezog sich auf die Zahlen der Arbeitslosigkeit, Anzahl an Reichsbürgern und eine stärker wachsende Wirtschaft in Berlin. Faktoren, die in der Hauptstadt aktuell rosiger aussehen, als in Bayern. „Franziska Giffey braucht sich gewiss nicht von CDU und CSU belehren lassen, wie man eine Metropole regiert“, so Kühnert. (chd/dpa)