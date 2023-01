Silvester-Video: Wadephul hält Lambrecht für „falsch am Platze“

Johann Wadephul © Political-Moments/IMAGO

Johann Wadephul, Unionsfraktionsvize, hat scharfe Kritik an Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) geäußert.

Berlin in Deutschland - Lambrecht sei nicht weiter haltbar, sagte Wadephul am Dienstag im ARD-“Morgenmagazin“. Sie habe keinen Rückhalt mehr und sei „falsch am Platze“. Lambrecht verstehe nicht, dass sie in so einem Video nicht als Privatperson auftrete, sondern als Vertreterin eines zentralen Ressorts der Bundesregierung. Die SPD-Politikerin wisse nicht, was ihr Amt erfordert. Sie denke nicht zuerst an die Soldaten, sondern an sich selbst und finde keinen Zugang zum Amt.

Der CDU-Verteidigungsexperte warf Lambrecht zudem Planlosigkeit im Tagesgeschäft vor. Für Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gebe es Handlungsbedarf mit Blick auf das Verteidigungsministerium. Es gebe „zahlreiche“ Politiker in der SPD wie Parteichef Lars Klingbeil und die Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD), die das Amt „sicherlich besser“ ausfüllen könnten.

„Deutschlands Vertrauen im Ausland sinkt, das Vertrauen in die Bundeswehr nimmt ab, es gibt eine starke Verunsicherung in der Bundeswehr“, sagte Wadephul. „Der Kanzler darf nicht weiter zuschauen.“



Lambrecht hatte mit einer Videobotschaft zum Jahreswechsel Kritik, Spott und Häme ausgelöst. Das Video im Internetdienst Instagram zeigt Lambrecht am Silvesterabend auf einer Berliner Straße. Ihr Dank und ihre Wünsche an die Soldatinnen und Soldaten sind allerdings kaum zu verstehen, weil sie von Böllerlärm übertönt werden.

In der Aufnahme sagt die Ministerin dann: „Mitten in Europa tobt ein Krieg. Und damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte - viele, viele Begegnungen mit interessanten und tollen Menschen.“ mhe/se