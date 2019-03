Silvesternacht von Köln: Nur drei Sexualstraftäter verurteilt - das ist der Grund

600 Anzeigen, drei Sexualstraftäter konnten überführt werden, davon gabs zwei Bewährungsstrafen! Dass das Ergebnis (nach über 3 Jahren!) "ernüchternd" erscheint, ist wohl leicht untertrieben - und zeigt neben Resignation und Kapitulation auch klar das Ausmaß des absoluten Kontrollverlusts!

Und diese Gewissheit von Handlungsunfähigkeit seitens der "Gastgeber" macht(e) natürlich auch Schule bei den "netten Gästen", die bei uns natürlich nur Schutz suchten. Das Resultat findet sich (inzwischen!) auch alltäglich in der Tagespresse - nachdem zunächst vertuscht wurde, was das Zeug hält.

Aber wie bereits vor ein paar Tagen in der WELT zu lesen: "BAMF-Krise gelöst. Das Asylchaos geht weiter".

Und weiter: Schnelligkeit statt Gründlichkeit: Im Zuge des starken Flüchtlingszuzugs sollen Behörden in Deutschland mehr als 5000 Informationen zu Kriegsverbrechern unter Asylsuchenden bekommen haben. Nur 129 Fälle sind am Ende bearbeitet worden. Das Chaos, das seinen Ursprung 2015 hat, zieht weiter seine Spur. Bei den Verwaltungsgerichten stapeln sich die Asylakten. Es fehlt zudem an Instrumenten zur Integration der erfolgreichen Asylbewerber. Es gibt zu wenig Wohnungen, Schulen sind überfordert. Gleichzeitig kommt das Abschieben der Rückkehrpflichtigen nicht voran. Die Ära Merkel wird irgendwann zu Ende sein. Dieses Erbe aber bleibt.

Die Bundesregierung hat Ausmaß und Risiken oft heruntergespielt. Es fing damit an, dass die Prognosen über Zugangszahlen bewusst zu niedrig angesetzt waren. Es endete mit der Warnung Merkels im Oktober 2018, Zeit zu „verplempern“, wenn man sich immer wieder mit den Entscheidungen des Jahres 2015 beschäftige.