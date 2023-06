Silvio Berlusconis Vermögen: Milliardär, Medienmogul und Ministerpräsident

Mit Silvio Berlusconi ist eine der bekanntesten Figuren Italiens gestorben. Noch immer ranken sich Geheimnisse um das enorme Vermögen des „Cavaliere“.

Mailand – Einen „großen politischen Anführer“, nannte Italiens Präsident Sergio Mattarella Silvio Berlusconi nach dessen Tod. Zudem wurde der Ex-Ministerpräsident von Mattarella als „Person von großer Menschlichkeit und Erfolgsunternehmer“ genannt. „Sein Mut und seine Entschlossenheit haben ihn zu einem der einflussreichsten Männer in der Geschichte Italiens gemacht“, unterstrich Italiens aktuelle Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in ihrem Nachruf. Italien und die Weltpolitik trauern um Silvio Berlusconi.

Eine Figur, die so polarisierte, wie kaum ein Politiker in Europa. Dabei war es immer die Aura als erfolgreicher Geschäftsmann, der ein enormes Vermögen erwirtschaftet hatte und die des mächtigen Staatsmannes - gepaart mit Machotum und Lässigkeit, die ihn umgab.

Schuf Silvio Berlusconi sein Vermögen aus dem Nichts?

Eines scheint bei aller Streitbarkeit sicher: Berlusconi war die mit Abstand einflussreichste Persönlichkeit Italiens der vergangenen Jahrzehnte. Er prägte das öffentliche Leben und die Politik seines Landes - erst als Milliardär und Medienmogul, später als politischer Quereinsteiger und am längsten amtierender Ministerpräsident seit Gründung der italienischen Republik.

Zuletzt war der an Leukämie leidende Politiker und Unternehmer aber weitgehend aus der Öffentlichkeit verschwunden. Er starb nun nach seiner Einlieferung in ein Krankenhaus seiner Heimatstadt Mailand.

Bis zuletzt war Berlusconi aber ein Mann von großem politischen Einfluss. Berlusconi verglich sich schon mal mit Jesus, aber sein Größenwahn und seine Skandale taten seiner Popularität bei vielen Menschen in Italien keinen Abbruch.

Berlusconis Weg zum Vermögen beginnt in der Baubranche

Berlusconi kam 1936 in der Wirtschaftsmetropole Mailand als Kind eines Bankprokuristen und einer Hausfrau zur Welt. 1961 schloss er ein Jurastudium mit der Auszeichnung „cum laude“ ab, entdeckte aber früh sein Talent als Unterhaltungskünstler. Berlusconi spielte Bass in einer Band und arbeitete schon während seines Studiums als Sänger auf einem Kreuzfahrtschiff. Zudem arbeitete er vor seinem Studienabschluss als Staubsaugervertreter.

In seinen Zwanzigern machte Berlusconi Karriere in der im Nachkriegsitalien boomenden Baubranche. Berlusconi hat Anfang der 60er frisch sein Studium in Wirtschaftsrecht abgeschlossen und träumt von gigantischen Stadtvierteln am Rande Mailands. Dabei kann laut Blick sein Vater helfen: Der ist mittlerweile Direktor der Banca Rasini und „vermittelt seinem Sohn dubiose Geldgeber mit Schweizer Bankkonten“, so das Blatt. Dem Bericht nach wird die Bank des Berlusconi-Papas in den Jahren darauf zu einer der wichtigsten Mafia-Banken, bei der die Super-Bosse ihr Geld anlegen.

Und so baut der unerfahrene und eigentlich mittellose Silvio 1964 im Mailänder Umland 18 Hochhäuser für 4000 Menschen. Seine Firma wurde dem Bericht nach primär durch eine Schweizer Finanzierungsgesellschaft liquide gehalten. Weitere Großprojekte folgen. Später müssen teils enge Mitarbeiter Berlusconis wegen Geldwäsche hinter Gitter. Er selbst jedoch nicht.

Berlusconi investiert sein Bau-Vermögen geschickt

Sein Vermögen aus der Baubranche nutzte er dann, um ein Wirtschaftsimperium aus Geschäften, Kinos, Verlagshäusern, Zeitungen und Kabelfernsehen zu errichten.

Berlusconi gilt in Italien als Pionier des landesweiten Privatfernsehens: Er betrat ab den späten 1970er Jahren mediales Neuland unter anderem mit Shows, in denen leicht bekleidete Frauen auftraten.

Typischerweise für einen italienischen Großunternehmer gehörte zu diesem Imperium auch ein Fußballverein. 31 Jahre lang finanzierte Berlusconi den AC Mailand. In dieser Zeit gewann der Verein fünfmal die Champions League beziehungsweise den Europapokal der Landesmeister.

Silvio Berlusconi zeitweise der reichste Mann Italiens

Zeitweise war Berlusconi der reichste Mann Italiens. Laut Forbes hatte Silvio Berlusconi im Jahr 2023 immer noch einen Marktwert von 6,8 Milliarden US-Dollar. Lange vor Donald Trump - der ihn bewunderte - nutzte er sein Image als Selfmade-Mann und sein Talent zur Selbstdarstellung für eine politische Karriere als rechter Populist.

Dabei nahm er kein Blatt vor den Mund und beleidigte gern ausländische Politiker. Verbindungen zur Mafia wurden ihm oft nachgesagt. Ein enger Vertrauter musste ins Gefängnis, weil er in den 1970er Jahren zwischen Berlusconi und der sizilianischen Mafia vermittelt hatte.

Seit seinem Einstieg in die Politik vor rund 30 Jahren spaltete Berlusconi das Land in Anhänger und Gegner. In jedem Fall brachte er damals frischen Wind in die italienische Politik. Mit seiner gerade erst gegründeten Partei Forza Italia (Vorwärts Italien) errang er 1994 einen spektakulären Wahlsieg - bei dem auch Berlusconis eigene Medien kräftig mitgeholfen hatten.

Berlusconi in der Politik: Sexistische Bemerkungen gegen Merkel

Seine erste Amtszeit dauerte nur neun Monate. Doch 2001 gewann Berlusconi nach einem populistischen Wahlkampf erneut. Unter anderem hatte er publikumswirksam live in der populärsten Fernseh-Talkshow des Landes einen „Vertrag mit den Italienern“ unterzeichnet.

Berlusconi regierte bis 2006 und dann erneut von 2008 bis 2011, wodurch er Italiens insgesamt am längsten amtierender Ministerpräsident nach dem Zweiten Weltkrieg ist. Die Staatsanwälte saßen ihm dabei immer im Nacken - während seine Unterstützer im Parlament Gesetze zu seinem Schutz verabschiedeten.

Auf der internationalen Bühne pflegte Berlusconi Freundschaften zum Beispiel zum einstigen libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi und zu Kreml-Chef Wladimir Putin. Diplomatische Rücksichtnahme lag ihm fern: US-Präsident Barack Obama nannte er „sonnengebräunt“, in einem abgehörten Telefongespräch machte er sexistische Bemerkungen über die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Berlusconi 2013 verurteilt - er verliert seinen Ehrentitel, nicht aber sein Vermögen

2013 wurde er dann aber doch wegen Steuerbetrugs letztinstanzlich verurteilt. Trotzdem verbrachte Berlusconi nicht einen Tag hinter Gittern, er leistete lediglich Sozialdienst in einem Heim für Alzheimerpatienten ab. Doch er verlor den Ehrentitel „Cavaliere del lavoro“ (Kavalier der Arbeit), den ihm der italienische Staatspräsident 1977 verliehen hatte.(rjs/afp)