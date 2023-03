Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise starten mit leichten Verlusten in die Woche. © IMAGO / Mint Images

Die Ölpreise sind zum Start in die Woche minimal gesunken.

Singapur - Die Ölpreise haben zu Beginn der Woche leicht nachgegeben. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 85,33 US-Dollar. Das waren 50 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel um 48 Cent auf 79,20 Dollar.

Für etwas Belastung sorgte zum Wochenstart China. Der in Hefei geborene Regierungschef Li Keqiang gab am Wochenende ein Wachstumsziel für die Volksrepublik von rund fünf Prozent aus. An den Märkten sorgte dies für etwas Enttäuschung. China ist als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt auch einer der größten Energieverbraucher. (dpa)