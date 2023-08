Ukrainische Bars boykottieren Aperol Spritz: Ein Cocktail wird politisch

Ukrainische Bars ersetzen Aperol Spritz durch Alternativen. Hintergrund ist der Unmut über die Geschäftsbeziehungen der Campari-Gruppe zu Russland.

Kiew – Aperol Spritz ist so beliebt, dass der Cocktail in Europa praktisch ein Synonym für den Sommer ist, wo sich Kenner auf Terrassen und in Bars drängen, um den sprudelnden, orangefarbenen Aperitif zu schlürfen. Doch in der Ukraine boykottieren viele Bars, in denen der Aperitif früher serviert wurde, das Getränk, weil der Eigentümer der Marke, die italienische Campari-Gruppe, beschlossen hat, in Russland weiterhin tätig zu sein.

„Wir hatten Gläser mit dem Namen Aperol darauf und haben sie zerstört oder in den Müll geworfen“, sagt Pavlo Lavrukhin, 29, Barkeeper im Squat 17B, einem Hipster-Treffpunkt hinter einem Wohnhaus im Zentrum von Kiew.

Das Getränk, das aus zwei Teilen Aperol – einem Bitter, dessen Hauptbestandteile Enzian, Rhabarber und Chinarinde sind – , drei Teilen Prosecco und einem Schuss Sprudelwasser besteht, über ein Glas mit Eis gegossen und mit einer Orangenscheibe gekrönt wird, gilt unter Anhängern als ideales Mittel gegen die Hitze.

Ganz auf den Spritz zu verzichten, kommt nicht infrage – die ukrainischen Fans lieben den Cocktail. Deshalb haben Squat 17B und andere Bars den Aperol abgeschafft und servieren stattdessen eine Alternative, die mit vergleichbaren Orangenspirituosen anderer italienischer Unternehmen hergestellt wird.

Lavrukhin’s Bar hat auch das Wort „Aperol“ von der Speisekarte gestrichen und den Cocktail in Venice Spritz umbenannt. Letzten Monat wurden im Squat 17B 110 der umbenannten Drinks, 370 Negronis und 120 Boulevardiers serviert - und das alles ohne einen einzigen Tropfen Campari-Spiritus.

Nach 18 Monaten Ukraine-Krieg sucht das Land immer noch nach großen und kleinen Wegen, um die ausländische Finanzierung Russlands zu unterbinden – zum Teil durch den Boykott von Unternehmen, die weiterhin im Land tätig sind. In diesem Monat bezeichnete die ukrainische Regierung das auf den Bermudas ansässige Unternehmen Bacardi als internationalen Kriegssponsor und erklärte, das Unternehmen – zu dessen Marken Grey Goose Wodka, Bombay Sapphire Gin und Martini gehören – habe seine Tätigkeit in Russland seit dem letzten Jahr ausgeweitet und suche sogar aktiv nach neuen Mitarbeitern.

Die Barkeeper Pavlo Lavrukhin, links, und Oleksii Rosynskyi, in der Bar Squat 17B in Kiew, Ukraine. © Photo for The Washington Post by Oksana Parafeniuk.

Die Campari-Gruppe gab letztes Jahr bekannt, dass sie alle Werbe- und Verkaufsförderungsmaßnahmen in Russland, wo sie 122 Mitarbeiter beschäftigt, gestoppt und „das Geschäft auf das notwendige Minimum reduziert hat, um die Gehälter unserer Kollegen zu zahlen“. Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass es seine Mitarbeiter in der Ukraine mit Notgeldern unterstützt und bei der Suche nach Unterkünften geholfen habe.

„Unsere Position ist die, die wir seit Beginn des Krieges öffentlich kommuniziert haben“, sagte ein Sprecher von Campari, Enrico Bocedi.

Russland gilt als Kernmarkt für den Verkauf von Aperol Spritz

Aber solche Erklärungen werden von vielen in der Ukraine als Plattitüden angesehen. Russland ist – neben Italien, Deutschland, Frankreich und den USA – einer der Kernmärkte der Gruppe für den Verkauf von Aperol. Im Jahr 2022 belief sich der Gesamtumsatz des Konzerns in Russland und der Ukraine auf etwa 3 Prozent des Gesamtumsatzes.

Im ersten Quartal dieses Jahres stieg der internationale Umsatz der Gruppe um fast 20 Prozent. Das Unternehmen war zwei Jahre in Folge offizieller Partner der Filmfestspiele von Cannes. Im Juni war sie Mitsponsor einer Veranstaltung auf dem Capitol Hill, bei der die Abgeordneten Bill Pascrell Jr. (D-N.J.) und Jimmy Panetta (D-Calif.) auftraten, die sich beide offen für die Ukraine eingesetzt haben. Keines ihrer Büros reagierte auf die Bitte um einen Kommentar.

„Der vollständige Rückzug vom russischen Markt war unserer Ansicht nach die einzig mögliche Position“, sagte Dmytro Krimsky, 52, Mitbegründer von Goodwine, einem großen gehobenen Lebensmittel- und Spirituosengeschäft in Kiew, das im Jahr 2021 Campari-Produkte im Wert von über 338.000 Dollar verkaufte.

Das Geschäft hat seitdem seine Partnerschaft mit Campari als Teil der „prinzipiellen Entscheidungen“ beendet, die es nach einer Bewertung der Reaktionen seiner Lieferanten auf die russische Invasion getroffen hat, sagte Krimsky.

Goodwine habe zuvor nicht mit Bacardi zusammengearbeitet, sagte er, habe aber jede Möglichkeit einer künftigen Zusammenarbeit mit dem Unternehmen ausgeschlossen und arbeite „aktiv daran, andere Marken mit Verbindungen zu Russland auszuschließen“.

Russland beschlagnahmt Carlsberg-Brauereien

Einige Anbieter, die sich nicht schnell aus Russland zurückgezogen haben, stehen nun vor Schwierigkeiten. Nachdem der dänische Bierhersteller Carlsberg Group im vergangenen Monat angekündigt hatte, seine Vermögenswerte in Russland an einen ungenannten Käufer zu verkaufen, beschlagnahmte Moskau acht seiner Brauereien mit insgesamt 8.400 Mitarbeitern.

Im Frühjahr sorgte das französische Unternehmen Pernod Ricard, das den schwedischen Wodka „Absolut“ vertreibt, in Schweden für Empörung, nachdem berichtet worden war, dass es Produkte auf dem russischen Markt verkaufte. Im April machte das Unternehmen einen Rückzieher und kündigte an, alle Verkäufe von Absolut nach Russland einzustellen.

Westliche Unternehmen, die unter Druck stehen, ihre Geschäftstätigkeit in Russland einzustellen, haben Bedenken geäußert, dass eine vollständige Einstellung der Produktion zu Anschuldigungen seitens der russischen Behörden führen könnte. Und dass sie absichtlich in den Bankrott gehen – und dass die Mitarbeiter vor Ort haftbar gemacht werden könnten. Die Ukrainer haben für diese Behauptung kein Verständnis.

Alle Unternehmen, die weiterhin in Russland arbeiten und Steuern zahlen, „sponsern den Krieg“, so Dasha Andriushchenko, 32, Marketingmanagerin im Pure & Naive, einer beliebten Bar und einem Restaurant im Zentrum von Kiew. „Zwei Monate lang nach dem Einmarsch Russlands am 24. Februar 2022 haben wir nicht einmal an Alkohol gedacht und keine Bestellungen aufgegeben“, sagte sie. Das Restaurant verwandelte sich in ein Freiwilligenzentrum, in dem sich Zivilisten versammelten, um Mahlzeiten für die ukrainischen Truppen zu kochen, die um Kiew herum kämpften.

Als die Bar im Frühjahr 2022 wiedereröffnet wurde, beriet sie sich mit anderen Bars in Kiew über die Verbindungen der Spirituosenfirmen zu Russland, sagte sie. Zu diesem Zeitpunkt entschieden sich die Manager, nicht mehr bei Campari und Bacardi einzukaufen.

Die leere Flasche Martini als „Witz“

Im August nippten die Kunden im Squat 17B auf der Terrasse an Orangensprudel und tranken Spirituosen des italienischen Unternehmens Luxardo – nicht Aperol. Pure & Naive wechselte später zu einer Alternative, die Gamondi heißt. Es war „ziemlich schwer zu überprüfen, ob [Luxardo] mit Russland zusammenarbeitet oder nicht“, sagte Andriuschtschenko.

Luxardo reagierte nicht auf mehrere Anfragen von The Post, um sich zu bestehenden Verbindungen zu Russland zu äußern, aber Instagram-Posts eines in Moskau ansässigen Spirituosenhändlers lassen vermuten, dass einige Luxardo-Produkte dort noch erhältlich sind.

Yevgeny Babiy, 20, Barkeeper im Champagnella, einer Pizzeria und einer Bar in Kiew, hat immer noch eine Flasche Martini Wermut hinter seiner Bar stehen. „Es ist eine Art Witz, weil sie leer ist und niemand sie bestellen kann“, sagte er.

Im Allgemeinen, so Babiy, hat seine Bar versucht, Marken zu ersetzen, die in Russland noch im Geschäft sind. „Aber das ist ziemlich kompliziert“, sagte er. „Ehrlich gesagt werden wir diese Unternehmen nicht daran hindern, in Russland Geld zu verdienen, wenn sie das wollen. Alle Unternehmen, die aus moralischen Gründen Russland verlassen wollten, sind bereits weg.“

In einer Bar nebenan waren Aperol, Martini und Campari ausgestellt. Als ein Reporter der Post auf Ukrainisch mit den Barkeepern darüber sprechen wollte, wie sie sich beim Verkauf dieser Produkte fühlten, weigerte sich der Manager. „Sie werden nicht mit Ihnen reden, weil sie nur die Arbeitskräfte sind“, antwortete sie auf Russisch. „Wenn alles weg ist, werden wir uns darum kümmern.“

Nicht jeder in der Ukraine schenkt der Politik Beachtung

An einem Abend in der Stadt Kryvyi Rih setzten sich Yana Ovdii, 31, und ihre Freundin Natasha Polyakova, 46, in ein gehobenes Hotelrestaurant und bestellten jeweils einen Aperol Spritz – nicht wissend, dass es einen Boykott gegen Campari gibt.

Die beiden waren zusammengekommen, um sich aufzumuntern, weil Poljakowas Mann gerade eingezogen worden war. Ihr 24-jähriger Sohn war bereits beim Militär, und sie hatte Angst, dass sie beide verlieren könnte. „Diese Zeit ist schwierig“, sagte Ovdii.

Einige Barkeeper sorgen persönlich dafür, dass die Produkte nicht angeboten werden

Ilya Petrovskiy, 26, Barkeeper im Malevich, einem Lokal in einem belebten Teil von Kiew, sagte, dass Marken, die in Russland noch in Betrieb sind, aus dem Verkehr gezogen werden. Das einzige Bacardi-Produkt, das Malevich noch in seinen Regalen hat, ist Oakheart Spiced Rum. Sobald die Flasche ausläuft, „haben wir nicht die Absicht, weitere Bestellungen aufzugeben“, sagte Petrovskiy. Die Bar hat außerdem ihren Cocktail „White Russian“ in „Dead Russian“ umbenannt und spendet alle Einnahmen aus dem Verkauf dieses Cocktails an das ukrainische Militär. „Als Ukrainer, in einem Land, in dem wir uns im Krieg befinden, möchte ich nicht, dass ich oder die Bar, in der ich arbeite, diese Marken mit Geld unterstützen“, sagte er.

Lavrukhin, der Barkeeper im Squat 17B, zog letztes Jahr in die Bar, als die russischen Streitkräfte auf Kiew vorrückten. Er und andere Mitarbeiter schliefen Seite an Seite auf dem Boden und verbrachten ihre Tage damit, Benzinbomben zu basteln, in der Erwartung, dass möglicherweise russische Panzer durch die Straßen von Kiew rollen würden. Sie bewachten abwechselnd die Tür mit einer Machete und einer Schaufel.

Nach der Befreiung der Region Kiew und der Wiedereröffnung der Bar beschlossen sie, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um den Krieg zu unterstützen – sie spendeten für das Militär und boykottierten Marken, die es in Russland noch gab. Sie wissen, dass ihre Bemühungen wenig Aussicht auf Erfolg haben, hoffen aber, dass andere Bars in Europa ihrem Beispiel folgen werden.

Jeder Boykott von Produkten, die noch in Russland verkauft werden, „ist zu unseren Gunsten“, sagte Lawrukhin. „Es geht mehr um die Ukraine.“ (Siobhán O‘Grady, Kostiantyn Khudov, Anastacia Galouchka und Heidi Levine)

