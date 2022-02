Sitzungswoche des EU-Parlaments: Keine Konvoi-Demonstration gegen Corona-Regeln in Straßburg

Teilen

Mit einem Konvoi demonstrieren hunderte LKW-Fahrer gegen die Impfvorschriften in Kanada. Diese Art von Demonstration wurde jetzt in Straßburg diese Woche verboten. © Frank Gunn/ Imago

Vor Beginn der Sitzungswoche des EU-Parlaments haben die Behörden eine Konvoi-Demonstration gegen die Corona-Regeln in Straßburg verboten.

Straßburg - Vor Beginn der Sitzungswoche des EU-Parlaments haben die Behörden eine Konvoi-Demonstration gegen die Corona-Regeln in Straßburg verboten. Wegen drohender Verkehrsbehinderungen und Störungen der öffentlichen Ordnung habe sie diese Demonstrationen für die Dauer der Sitzungswoche bis Donnerstagabend untersagt, erklärte Präfektin Josiane Chevalier am Montag. Offensichtlich hätten sich mehrere Fahrzeug-Konvois gebildet, die am Montag in Straßburg ankommen sollten. Den Verkehr auf öffentlichen Straßen zu behindern, könne empfindliche Strafen nach sich ziehen.

Gegner der französischen Corona-Regeln haben zu den Fahrzeugprotesten aufgerufen. Sie stören sich an verschärften Regeln für nicht und nicht vollständig Geimpfte. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Proteste waren zuletzt in verschiedenen Landesteilen gestartet. Am Wochenende wurden in Paris im Rahmen solcher Demos gegen Corona-Regeln Dutzende Menschen festgenommen.

Auch in Brüssel wurden am Montag ähnliche Aktionen erwartet. Laut der belgischen Nachrichtenagentur Belga errichtete die Polizei Kontrollen, um den Konvois den Zugang zur Stadt zu versperren. (dpa)