Sjewjerodonezk verloren? Evakuierung nicht mehr möglich - Ukraine-Verteidiger verschanzen sich

Von: Patrick Mayer, Markus Hofstetter, Christoph Gschoßmann

Die ukrainischen Streitkräfte haben Sjewjerodonezk noch nicht aufgegeben. Eine Evakuierung der Verteidiger und Zivilisten ist aber nicht mehr möglich. Der News-Ticker zur militärischen Lage.

Bürgermeister läuft über: Ein ehemals ukrainischer Stadtherr arbeitet nun für Moskau.

Russland hat alle Brücken zerstört: Sjewjerodonezk ist aber noch nicht gefallen.

Ukrainischer Geheimdienst: Russische Truppen stellen sich auf langwierigen Kampf ein.

Dieser News-Ticker zur militärischen Lage in der Ukraine wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 13. Juni, 21.45 Uhr: Die ukrainische Armee hat das Zentrum der schwer umkämpften Stadt Sjewjerodonezk verloren, wohl aber noch nicht die ganze Stadt.

Der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Haidaj, erklärte, dass russische Truppen mittlerweile über 70 Prozent des Stadtgebiets kontrollierten. „Die Russen zerstören Stadtteil nach Stadtteil“, sagte er. Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj angekündigt, dass die Verteidiger in der ostukrainischen Indus­triestadt mit den (pro-)russischen Angreifern um „jeden Meter“ Boden kämpften.

Dennoch rücken die russischen Truppen weiter vor: Hajdaj zufolge sind mittlerweile alle Brücken über den Fluss zerstört, der Sjewjerodonezk und die Zwillingsstadt Lyssytschansk trennt. Eine Evakuierung der verbliebenen Soldaten und Nationalgardisten sowie etlicher Zivilisten sei nicht mehr möglich. In einem Industriegebiet um das Chemiewerk Azot sollen sich noch Hunderte Zivilisten aufhalten. „Etwa 500 Zivilisten befinden sich noch auf dem Gelände des Azot-Werks in Sewerodonezk, darunter 40 Kinder“, erklärte Gouverneur Hajdaj.

Sieht sich ein russischer Übermacht gegenüber: ein ukrainischer Soldat in Sjewjerodonezk. © Oleksandr Ratushniak/AP/dpa

Russland hat alle Brücken zerstört: Sjewjerodonezk ist aber noch nicht gefallen

Update vom 13. Juni, 20.10 Uhr: Russland hat alle Brücken zerstört, die nach Sjewjerodonezk führten. Das berichtet der ukrainische Gouverneur der Region Luhansk, Serhiy Hajdaj, laut Thy Kyiv Independent.

Demnach würden die ukrainischen Truppen immer noch Teile von Sjewjerodonezk kontrollieren. Die Evakuierung von Zivilisten und die Lieferung von Hilfsgütern in die Stadt seien jedoch unmöglich, erklärte Haidai. Am Abend berichtete dagegen die „Tagesschau“ der ARD, dass die Großstadt mit einstmals 100.000 Einwohner kurz vor der Einnahme durch die russischen Streitkräfte und die prorussischen Separatisten stünde.

Legionäre aus über 50 Staaten: Weiter kämpfen viele internationale Freiwillige im Ukraine-Krieg

Update vom 13. Juni, 18.45 Uhr: In der Ukraine kämpfen nach Angaben aus Kiew inzwischen Freiwillige aus rund 55 Staaten - darunter aus Deutschland - gegen die russischen Truppen. „Wir können bestätigen, dass wir deutsche Legionäre haben, können aber keine Zahlen kommentieren“, teilte ein Sprecher der Internationalen Legion an diesem Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. Anfang Juni hatte die als staatliche Stelle eingerichtete Legion erstmals auch den Tod eines Deutschen bestätigt, der bei den Gefechten im Zuge des russischen Einmarsches in die Ukraine gestorben war.

Zuvor hatte die Legion mitgeteilt, dass vor allem US-Amerikaner und britische Freiwillige im Einsatz seien, gefolgt von Polen und Kanadiern. Es gebe auch Kämpfer aus Brasilien, Australien, Südkorea und den baltischen EU-Staaten sowie aus den nordeuropäischen Ländern, darunter vor allem aus Finnland. Der Sprecher der Legion, Damien Magrou, wies in Kiew zurück, dass es sich um Söldner handele. Die Freiwilligen seien Teil der ukrainischen Streitkräfte. Die Legion werde aus Mitteln des Verteidigungsetats finanziert. „Das bezieht sich auf alle Ausgaben für Unterkunft, Gehalt der Soldaten, Waffen und Munition“, sagte er. Es gebe auch westliche Sponsoren, die die Arbeit der Legion finanzierten: „Das Geld kommt aus verschiedenen Richtungen und wird ausschließlich für die Ausrüstung unserer Soldaten ausgegeben.“

Region Tschernihiw: Evakuierungen nach russischen Raketenangriffen

Update vom 13. Juni, 16.26 Uhr: Russische Streitkräfte feuerten laut Beamten drei Raketen auf den Bezirk Pryluky in der nördlichen Region Tschernihiw in der Ukraine ab und erzwangen die Evakuierung einiger Dörfer. Wie CNN berichtet, zeigt ein Standbild der Nachwirkungen eine massive schwarze Rauchwolke, die über der Skyline aufstieg.

„Gegen 13.15 Uhr feuerten die Besatzer drei Raketen auf Pryluky in der Region Tschernihiw ab“, teilte das ukrainische Einsatzkommando „Nord“ in einer Erklärung auf Facebook mit. Für die Dörfer Zaiizd, Petrivske, Tykhe und Sukhostavets im Bezirk Pryluky wurden Evakuierungen angekündigt. „Der Grund dafür ist die Gefahr der Ausbreitung des Feuers“, sagte Serhii Boldyrev, Direktor der Abteilung für Zivilschutz der Regionalen Staatsverwaltung von Tschernihiw, gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Sender der Ukraine. Obwohl keine Opfer bekannt sind, war die Region Tschernihiw in letzter Zeit kein regelmäßiges Ziel russischer Angriffe oder russischen Beschusses.

Ukraine: Russen kontrollieren über 70 Prozent von Sjewjerodonezk

Update vom 13. Juni, 14.52 Uhr: Im umkämpften Donbass haben russische Truppen nach ukrainischen Angaben den Großteil der wichtigen Stadt Sjewjerodonezk eingenommen. „Stand heute kontrolliert Russland leider über 70 Prozent, jedoch nicht die ganze Stadt“, sagte der Gouverneur des Luhansker Gebiets, Serhij Hajdaj, am Montag beim TV-Sender Belsat. Es gebe harte Kämpfe um jedes Haus. Mit der Einnahme des Verwaltungszentrums Sjewjerodonezk hätten die prorussischen Separatisten mit Moskaus Hilfe die Region Luhansk fast komplett unter ihrer Kontrolle und ein wichtiges Kriegsziel erreicht.

Im umkämpften Industriegebiet Azot würden sich weiter etwa 500 Zivilisten, darunter etwa 40 Kinder aufhalten. „Wir versuchen, mithilfe von Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk eine Vereinbarung über einen Evakuierungskorridor zu erreichen“, sagte Hajdaj. Die Bombenschutzkeller des Chemiewerks Azot seien nicht so stabil, wie die des wochenlang belagerten Stahlwerks Azovstal der inzwischen von Russland eroberten Hafenstadt Mariupol.

Über laufende Verhandlungen über die Evakuierung von Zivilisten aus dem Werksgelände hatten bereits Separatistenvertreter berichtet. Demnach sind außerdem 300 bis 400 ukrainische Soldaten dort eingeschlossen. Hajdaj hatte jedoch die von den Separatisten behauptete Einkesselung mehrfach zurückgewiesen. Unabhängig überprüft werden können die Angaben nicht.

Ukraine-Krieg: Bürgermeister von Donezk-Stadt Swjatohirsk läuft zu Russland über

Update vom 13. Juni, 14.25 Uhr: Ein Bürgermeister läuft zu Russland über: Der Bürgermeister der ukrainischen Stadt Swjatohirsk im Norden des Oblast Donezk hat sich den Besatzern angeschlossen. Wladimir Bandura soll laut der pro-russischen Zeitung „Strana“ zum „Verwaltungsleiter“ der vor rund einer Woche eroberten Stadt ernannt worden sein. Denis Puschilin - der Präsident der Donezker Separatistenrepublik DNR, die nur von Russland anerkannt wird - übergab ihm offiziell den Posten.

Bereits vor knapp einer Woche sprach Puschilin von der russischen Einnahme der für die russisch-orthodoxe Kirche wichtigen Stadt. Puschilin sprach von einer „Säuberung“. Bürgermeister Bandura beschuldigte daraufhin die ukrainische Armee, das Erzkloster Mariä-Entschlafung in Brand gesteckt zu haben. Aus diesem Grund läuft in der Ukraine bereits ein Strafverfahren gegen Bandura.

Kiew: Brauchen Hunderte Panzer und Geschütze für einen Sieg

Update vom 13. Juni, 12.46 Uhr: Die Ukraine hat Forderungen nach umfassenden Waffenlieferungen konkretisiert, die sie nach Einschätzung der Regierung in Kiew für einen Sieg im Krieg gegen Russland benötigt. „1000 Haubitzen vom Kaliber 155 Millimeter, 300 Mehrfachraketenwerfersysteme, 500 Panzer, 2000 gepanzerte Fahrzeuge, 1000 Drohnen“, schrieb am Montag Präsidentenberater Mychajlo Podoljak auf Twitter. Kiew erwarte dazu vom Treffen der Nato-Verteidigungsminister am kommenden Mittwoch in Brüssel eine Entscheidung.

Die Ukraine verteidigt sich seit Ende Februar gegen eine russische Invasion. Ein Mangel an schweren Waffen und Munition erschwert nach Angaben aus Kiew die Lage an der mehr als 2400 Kilometer langen Front zunehmend.

„Neue Seeroute“ - Mais-Frachtschiff umgeht Russlands Blockade am Schwarzen Meer

Update vom 13. Juni, 12.40 Uhr: Neue Seewege aus der Ukraine: Ein Schiff mit 18.000 Tonnen ukrainischem Mais traf am frühen Montag in einem Hafen im Nordwesten Spaniens ein und nutzte dabei eine „neue Seeroute“. Dies erklärte die Tierfutterproduzenten-Gruppe Agafac. Die neue Route zielt darauf ab, Russlands Blockade der ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer zu umgehen.

Das Frachtschiff Alppila traf am Montag vor Sonnenaufgang im spanischen Hafen von La Coruña ein und soll bis Dienstag entladen werden, teilte die Pressestelle des Hafens CNN mit. Es ist die erste Ladung ukrainischen Getreides, die den Nordwesten Spaniens auf diesem Seeweg erreicht.

Ukrainischer Oberbefehlshaber: Front mehr als 2400 Kilometer lang

Update vom 13. Juni, 11.39 Uhr: Bei der Abwehr andauernder russischer Angriffe hat die ukrainische Armee eigenen Angaben zufolge inzwischen eine Front von etwa 2450 Kilometer zu verteidigen. „Davon werden an 1105 Kilometern aktive Kampfhandlungen geführt“, schrieb der Oberbefehlshaber Waleryj Saluschnyj in der Nacht zum Montag bei Facebook nach einem Gespräch mit dem US-General Mark Milley.

Besonders schwer sei die Situation um die Stadt Sjewjerodonezk im Luhansker Gebiet in der Ostukraine. Der Gegner habe dort sieben Bataillonsgruppen eingesetzt und eine zehnfache Feuerüberlegenheit. „Jeder Meter der ukrainischen Erde ist dort mit Blut durchtränkt - doch nicht nur mit unserem, sondern auch mit dem der Besatzer“, sagte Saluschnyj.

Generalstab: Ukrainische Armee aus Stadtzentrum von Sjewjerodonezk zurückgedrängt

Update vom 13. Juni, 10.06 Uhr: Nach wochenlangen heftigen Kämpfen ist die ukrainische Armee nach eigenen Angaben aus dem Zentrum der strategisch wichtigen Stadt Sjewjerodonezk in der Donbass-Region zurückgedrängt worden. Der russischen Armee sei es mit Unterstützung ihrer Artillerie „teilweise“ gelungen, die ukrainischen Soldaten im Stadtzentrum zurückzudrängen, teilte der ukrainische Generalstab am Montag im Onlinedienst Facebook mit. Auch der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, berichtete von einem „teilweisen“ Erfolg der russischen Truppen in der Nacht zum Montag. Die russischen Streitkräfte setzten die „Zerstörung“ Sjewjerodonezks fort, erklärte Hajdaj auf Facebook.

Moskau versorge seine Truppen in der Region Luhansk mit „immer mehr Ausrüstung“, um Sjewjerodonezk und das benachbarte Lyssytschansk „zu umzingeln“, erklärte der ukrainische Regionalgouverneur. In Lyssytschansk wurden nach seinen Angaben in den vergangenen 24 Stunden drei Zivilisten durch russische Bombardements getötet, darunter ein sechsjähriger Junge.

Sjewjerodonezk und Lyssytschansk sind seit Wochen Schauplatz heftiger Kämpfe. Sie sind die beiden letzten Städte in der ostukrainischen Region Luhansk, die Russland noch nicht eingenommen hat. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am späten Sonntagabend von intensiven Kämpfen in Sjewjerodonezk gesprochen. Die ukrainischen Truppen und die russische Armee kämpften dort „um jeden Meter“, sagte er. Armeechef Walerij Saluschny sagte, „jeder Meter von ukrainischem Land“ in der Region sei „blutgetränkt“. Doch nicht nur die ukrainische, sondern auch die russische Armee erleide hohe Verluste.

Update vom 13. Juni, 8.38 Uhr: Die ukrainische Armee hat den Verlust des Zentrums der schwer umkämpften Stadt Sjewjerodonezk im Osten des Landes eingeräumt. Russische Truppen hätten die Großstadt im Gebiet Luhansk mit Artillerie beschossen und die ukrainischen Soldaten vertrieben, teilte der ukrainische Generalstab am Montagmorgen mit. Die Kämpfe dauerten aber weiter an, hieß es.

Einige Stunden zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, im strategisch wichtigen Sjewjerodonezk werde „buchstäblich um jeden Meter gekämpft“. Am Samstag kontrollierten ukrainische Truppen eigenen Angaben zufolge noch rund ein Drittel der Stadt.

Ukraine-Konflikt: Amnesty International wirft Russland Einsatz von Streumunition vor

Update vom 13. Juni, 6.55 Uhr: Russische Truppen sollen im Ukraine-Krieg Streumunition eingesetzt haben. Das geht aus Recherchen von Amnesty International (AI) hervor. „In Charkiw wurden Menschen in ihren Häusern und auf der Straße getötet, während sie mit ihren Kindern Spielplätze besuchten, auf Friedhöfen ihrer Angehörigen gedachten, beim Anstehen für Hilfslieferungen oder beim Einkaufen“, berichtete Janine Uhlmannsiek vom deutschen AI-Ableger unter Verweis auf einen neuen Bericht mit dem Titel „Anyone can die at any time“.

Die Verantwortlichen für diese Angriffe müssten vor Gericht gestellt und die Verletzten sowie die Angehörigen der Opfer entschädigt werden, forderte Uhlmannsiek. Als Streumunition werden Raketen oder Bomben bezeichnet, die noch in der Luft über dem Ziel zerbersten und eine Vielzahl kleiner Sprengkörper freisetzen. Diese ist in den meisten Ländern der Welt geächtet.

Eine ukrainische Fahne liegt nach einem Raketeneinschlag in Charkiw in den Trümmern. (Archivfoto vom 2. Juni 2022) © Carol Guzy/picture alliance/dpa/ZUMA Press Wire

Auch der Ukraine macht die Organisation Vorwürfe. Laut AI führten ukrainische Truppen häufig Angriffe aus Wohngegenden heraus durch, was das Leben der dortigen Zivilisten gefährde. Dies verstoße gegen das humanitäre Völkerrecht, rechtfertige jedoch keineswegs die wiederholten unterschiedslosen Angriffe durch russische Truppen.

Ukraine-News: Russland meldet „Terroranschlag“ in Berdjansk

Update vom 12. Juni, 17.30 Uhr: Russland berichtet von einem „Terroranschlag“ in der ukrainischen Stadt Berdjansk in der südukrainischen Oblast Saporischschja. „In der Stadt Berdjansk in der Region Saporischschja ist ein Terroranschlag verübt worden“, schreibt die russische Nachrichtenagentur Tass. Die Einzelheiten des Vorfalls werden noch geklärt.

Berdjansk ist derzeit von russischen Truppen besetzt. Das ukrainische Nachrichtenportal Kyiv Independent meldete Explosionen im Stadtgebiet, etwa auf ein Umspannwerk, und berief sich auf den Stadtrat. Russischen Berichten zufolge könnten ukrainische Kämpfer für die Explosionen verantwortlich sein. Sie wollten den Russlandtag, einen Feiertag Russlands am 12. Juni, stören, hieß es.

Russische Soldaten bewachen ein Gebiet in Berdjansk im Gebiet der Donezker «Volksrepublik» in der Ostukraine. Dieses Foto wurde während einer vom russischen Verteidigungsministerium organisierten Reise aufgenommen. (Archivbild) © dpa

Update vom 12. Juni, 15.40 Uhr: Ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums teilte laut AFP mit, dass bei Luftangriffen über 150 Soldaten der ukrainischen Armee getötet worden sind. Zudem sollen sechs Panzer, fünf Artilleriegeschütze und zehn Armeefahrzeuge zerstört worden sein. Zwei ukrainische Kampfflugzeuge vom Typ Su-25 wurden demnach von russischen Jets abgeschossen, eine weitere ukrainische SU-25 wurde von der Luftabwehr getroffen. Unabhängig sind diese Angaben nicht zu überprüfen.

Ukraine-Konflikt: Russische Raketen sollen Lager mit westlichen Waffen zerstört haben

Update vom 12. Juni, 13.48 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben im Ukraine-Krieg eigenen Angaben zufolge ein großes Waffenlager bei Ternopil im Westen der Landes angegriffen. „Hochpräzise seegestützte Kalibr-Langstreckenraketen haben in der Nähe des Ortes Tschortkiw in der Region Ternopil ein großes Lager mit Panzerabwehrraketensystemen, tragbaren Flugabwehrraketensystemen und Artilleriegeschossen zerstört“, so der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Sonntag. Die Waffen sollen von den USA und europäischen Ländern geliefert worden sein. Laut Verteidigungsministerium wurden vier Kalibr-Langstreckenraketen von einer Fregatte im Schwarzen Meer aus abgefeuert.

Mit seegestützten Kalibr-Langstreckenraketen haben die russischen Streitkräfte eigenen Angaben zufolge Ziele im Westen der Ukraine zerstört (Archivfoto vom 23 Juni 2017) © picture alliance/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa

Der Leiter der Gebietsverwaltung Ternopil, Wolodymyr Trusch, bestätigte den Angriff. Demnach schlugen kurz vor 22.00 Uhr Ortszeit vier Raketen in militärische und mehrere zivile Objekte ein. Unter anderem seien vier Wohnhäuser beschädigt worden. 22 Menschen wurden demnach verletzt. Über Tote wurde nichts bekannt.

Ukraine-Konflikt: Russische Armee soll gesamte Reserve zur Besetzung Sjewjerodonezk einsetzen

Update vom 12. Juni, 11.30 Uhr: Nach Angaben von Serhij Hajdaj, Gouverneur des Gebiets Luhansk, setzt die russische Armee „ihre gesamten Reserven“ ein, um Sjewjerodonezk zu besetzen. Das berichtet die ukrainische Nachrichtenagentur Unian unter Berufung auf lokale Medien. Ziel Russlands sei es demnach, heute oder morgen die Straße zwischen Lyssytschansk und Bachmut unter Kontrolle zu bringen.

Russische Soldaten begleiten eine Nachschubkolonne der russischen Armee (Archivfoto vom 7. Juni 2022) © RIA Novosti/imago

Das russische Verteidigungsministerium meldet unterdessen, dass ihre Marine bei einem Kalibr-Raketenangriff auf Tschortkiw in der Oblast Ternopil ein Lagerhaus mit Waffen aus den USA und europäischen Ländern zerstört hat. Zuvor hatte Wolodyr Trusch, Gouverneur der Oblast, einen Raketenangriff bestätigt (siehe Update um 9.40 Uhr). Von unabhängiger Seite überprüfen ließen sich diese Angaben nicht.

Ukraine-Konflikt: Viele Ortschaften in der Region Luhansk unter Feuer

Update vom 12. Juni, 10.02 Uhr: Im Ukraine-Krieg dauert im Osten des Landes nach dem russischen Angriff Truppen der Kampf um die Großstadt Sjewjerodonezk im Gebiet Luhansk an. Die Lage dort sei die schlimmste im ganzen Land, sagte der Gouverneur des Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, in einer am Sonntag veröffentlichten Videoansprache. Es sei unmöglich, den Beschuss zu zählen.

Viele Ortschaften in der Region stünden unter Feuer, sagte Hajdaj. Besonders schwierig sei die Situation in dem Ort Toschkiwka südlich des Verwaltungszentrums Sjewjerodonezk. Dort versuchten die russischen Angreifer eine Verteidigungslinie zu durchbrechen. Teils hätten es die ukrainischen Streitkräfte geschafft, den Feind aufzuhalten.

Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs in Kiew sind bei den anhaltend schweren Kämpfen im Donbass die russischen Truppen im Bereich des wichtigen Verkehrsknotenpunkts Bachmut zurückgedrängt worden. Es seien bis zu 150 Angreifer „vernichtet“ worden. Von unabhängiger Seite überprüfen ließen sich diese Angaben nicht.

Ukraine-Konflikt: Raketenangriff beschädigt Gaspipeline im Westen des Landes

Update vom 12. Juni, 9.40 Uhr: Bei einem Raketenangriff im Raum Tschortkiw in der Oblast Ternopil im Westen der Ukraine sollen 22 Personen verletzt worden sein. Das teilte der Gouverneur der Oblast, Wolodyr Trusch, auf Telegram mit. Neben einer militärischen Einrichtung soll auch eine Gaspipeline beschädigt worden sein.

Ukrainischer Geheimdienst: Russischer Generalstab passt Pläne dem Kampfverlauf im Donbass an

Erstmeldung vom 12. Juni: Kiew - Russland soll sich im Ukraine-Krieg auf eine noch länger andauernde Operation einstellen. Das geht aus dem aktuellen Bericht des „Institute for the Study of War“ vom 11. Juni hervor. Demnach hat der ukrainische Geheimdienst GRU die Information, dass die russische Armeeführung ihre Planungen um 120 Tage bis Oktober 2022 erweitert hat. Der russische Generalstab passe dabei seine Pläne dem Verlauf der Kämpfe im Donbass an, so dass diese monatlich verändert werden.

Ein Problem dabei ist, dass es der russischen Armee weiterhin an Reserven mangelt. Laut GRU setzt Russland bisher 103 BTGs (Battalion Tactical Groups) in der Ukraine ein. Weitere 40 BTGs sollen in Reserve gehalten werden. Dabei sollen es sich allerdings nicht um vollwertige Kampfeinheiten handeln, sondern um Verbände, deren Personal aus anderen Einheiten zusammengewürfelt worden ist.

Ukraine-Konflikt: Kämpfe um die Großstadt Sjewjerodonezk dauern an

Unterdessen gehen die Kämpfe um die Großstadt Sjewjerodonezk in der Ostukraine nach Angaben des ukrainischen Militärs weiter. Die russische Armee habe die zivile Infrastruktur in der Stadt sowie im benachbarten Lyssytschansk und drei weiteren Orten beschossen, teilte der Generalstab der ukrainischen Armee am Samstag per Facebook mit.

Die ukrainischen Soldaten seien dabei, sich Angriffen der Russen in Sjewjerodonezk zu widersetzen. In dem Vorort Metelkino sei ein Angriff erfolgreich abgewehrt worden, die russische Armee habe sich zurückgezogen, hieß es in dem Lagebericht. In einem weiteren Vorort hielten die Kämpfe an. Unabhängig sind die Angaben nicht zu überprüfen.

Kämpfe um Sjewjerodonezk: Zivilisten flüchten sich in Bunker unter Chemiewerk

Zudem soll die Ukraine die Kontrolle über das Chemiewerk Azot in Sjewjerodonezk behalten haben. Das teilt der Gouverneur der Region, Serhij Gaidai, mit. In mehreren Bunkern unterhalb des Werkes sollen rund 800 Zivilisten Zuflucht gefunden haben. Am Samstag wurde berichtet, dass der Beschuss des Werks einen Großbrand ausgelöst hatte. Es ist nicht bekannt, ob dieser bereits gelöscht werden konnte.

Die strategisch wichtige Industriestadt Sjewjerodonezk ist die letzte Großstadt im Gebiet Luhansk, die sich noch nicht vollständig unter russischer und prorussischer Kontrolle befindet. Gekämpft wird um sie bereits seit Wochen.