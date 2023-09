Skandal im Wahlkampf: Politikerin in Virginia mit expliziten Online-Videos konfrontiert

Wahlkampfunterlagen für Susanna Gibson, eine demokratische Kandidatin für den 57. Bezirk im Abgeordnetenhaus von Virginia. © The Washington Post

Ein politischer Skandal erschüttert Virginia: Susanna Gibson, eine Kandidatin für das Abgeordnetenhaus, streamt intime Momente mit ihrem Ehemann live im Netz.

Richmond – Eine Demokratin, die für einen wichtigen Sitz im Abgeordnetenhaus von Virginia kandidiert, hat vor einem Live-Publikum im Internet sexuelle Handlungen mit ihrem Ehemann vollzogen. Außerdem hat sie die Zuschauer aufgefordert, sie mit „Trinkgeldern“ für bestimmte Wünsche zu bezahlen, wie aus Online-Videos hervorgeht, die von der Washington Post eingesehen wurden.

Susanna Gibson, eine Krankenschwester und Mutter von zwei kleinen Kindern, die in einem hart umkämpften Bezirk in der Vorstadt von Richmond kandidiert, zeigte ihre sexuellen Handlungen auf Chaturbate, einer Plattform, die nach eigenen Angaben ihren Namen von dem „Akt des Masturbierens beim Chatten im Internet“ hat.

Chaturbate-Videos werden Website gestreamt und oft auf anderen öffentlich zugänglichen Websites archiviert. Mehr als ein Dutzend Videos des Paares, die aus dem Chaturbate-Stream stammen, wurden im September 2022, nachdem sie ins Rennen gegangen war, auf einer dieser Websites – Recurbate – archiviert. Das jüngste waren zwei Videos, die am 30. September 2022 archiviert wurden. Es ist unklar, wann der Live-Stream stattfand.

Die Videos waren zwar noch bei Recurbate aufgeführt, konnten aber ab Samstag (9. September) nicht mehr angesehen werden, nachdem ein republikanischer Mitarbeiter die Washington Post darauf aufmerksam gemacht hatte. Auf einer anderen, nicht passwortgeschützten Website, die die Zeitung einsehen konnte, waren die Videos jedoch weiterhin verfügbar. Mindestens zwei weitere öffentlich zugängliche Seiten zeigten explizite Standbilder aus den Videos, wie das Blatt bestätigte.

Kein Trinkgeld – nur Geld „für einen guten Zweck“

Gibson, 40, ist in den Videos zu sehen, wie sie um „Tipps“ für bestimmte Handlungen bittet – ein offensichtlicher Verstoß gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Chaturbate, in denen es heißt: „Das Ersuchen oder Fordern von bestimmten Handlungen für Trinkgeld kann für alle Beteiligten zu einem Ausschluss von der Plattform führen.“

In mindestens zwei Videos erklärt sie den Zuschauern, dass sie „Geld für einen guten Zweck“ sammelt.



In mehreren Videos unterbricht Gibson die sexuellen Handlungen, um in einen Computer am Bett zu tippen. Indem sie direkt in den Bildschirm spricht, fordert sie die Zuschauer auf, Trinkgelder zu geben, die durch „Token“ bezahlt werden, die über die Website erworben werden. In mindestens zwei Videos erklärt sie sich bereit, bestimmte Handlungen nur in einem „Privatzimmer“ auszuführen, eine Vereinbarung, für die der Zuschauer mehr bezahlen muss.



„Ich brauche mehr Token, bevor ich ihn das tun lasse“, antwortet sie auf die Aufforderung, eine bestimmte Handlung auszuführen. „Ein Token, nein. Mehr. Ich sammle Geld für einen guten Zweck.“



Fast sofort, als das Trinkgeld eintrifft, sagt sie fünfmal „Danke“ und teilt ihrem Mann mit, dass sie mit dieser Nummer einverstanden ist.



Gibson übernimmt die Führung bei der Ansprache der Zuschauer in den Videos, die von der Washington Post eingesehen wurden. In einem Fall meldet sich ihr Ehemann, ein Anwalt, mit „Kommt schon, Leute“ zu Wort, um ihre Bitten um Trinkgeld zu wiederholen.

In einer schriftlichen Erklärung bezeichnete Gibson die Veröffentlichung der Videos als „illegalen Eingriff in meine Privatsphäre, um mich und meine Familie zu demütigen“.



Gibson will sich „nicht einschüchtern“ lassen

„Das wird mich nicht einschüchtern und nicht zum Schweigen bringen“, sagte sie. „Meine politischen Gegner und ihre republikanischen Verbündeten haben bewiesen, dass sie bereit sind, ein Sexualverbrechen zu begehen, um mich und meine Familie anzugreifen, denn es gibt keine Grenze, die sie nicht überschreiten würden, um Frauen zum Schweigen zu bringen, wenn sie ihre Meinung sagen.“



Daniel P. Watkins, ein Anwalt Gibsons, sagte, die Verbreitung der Videos stelle einen Verstoß gegen das „Rache-Porno-Gesetz“ des Bundesstaates dar, das es zu einem Vergehen macht, Nackt- oder Sexualbilder einer anderen Person „böswillig“ zu verbreiten, „mit der Absicht, sie zu zwingen, zu belästigen oder einzuschüchtern“.

„Wir arbeiten eng mit den staatlichen und bundesstaatlichen Strafverfolgungsbehörden zusammen“, sagte Watkins.



Die Washington Post nennt normalerweise keine Namen von Opfern mutmaßlicher Sexualverbrechen, um ihre Privatsphäre zu schützen. In diesem Fall hatte Gibson die sexuellen Handlungen aber ursprünglich per Livestream auf einer nicht passwortgeschützten Website übertragen. Das Paar hatte dort mehr als 5.700 Follower. Viele der Videos waren am Samstag noch auf anderen unbeschränkten Websites öffentlich zugänglich. Watkins sagte, Gibson habe nichts von der Veröffentlichung von Chaturbate-Material auf anderen Seiten gewusst und diese auch nicht genehmigt.

Gibson tritt am 7. November gegen den Republikaner David Owen an, wenn alle 140 Sitze im Repräsentantenhaus und im Senat von Virginia auf dem Stimmzettel stehen werden.

Anwalt: „Es gibt absolut kein Gesetz, gegen das sie verstoßen“

„Ich und mein Team haben heute von dieser Geschichte erfahren, wie jeder andere auch“, sagte Owen in einer schriftlichen Erklärung am Montagnachmittag, kurz nachdem die Washington Post einen Artikel über Gibson veröffentlicht hatte. „Ich bin mir sicher, dass dies eine schwierige Zeit für Susanna und ihre Familie ist, und ich konzentriere mich weiterhin auf meine Kampagne“.

Der republikanische Mitarbeiter, der die Washington Post auf die Videos aufmerksam gemacht hatte, bestritt jede Verbindung zur Owen-Kampagne oder anderen Gruppen, die in diesem Jahr bei den Wahlen in Virginia aktiv sind. Der Mitarbeiter gab die Informationen unter der Bedingung der Anonymität weiter, um nicht in die Kontroverse hineingezogen zu werden.

Corey D. Silverstein, ein prominenter Anwalt der Unterhaltungsindustrie für Erwachsene, sagte, es sei nichts Illegales daran, sexuelle Handlungen online zu streamen, solange die Teilnehmer und Zuschauer einwilligende Erwachsene seien - selbst wenn sie für die Ausführung bestimmter Handlungen bezahlt würden.



„Es gibt absolut kein Gesetz, gegen das sie verstoßen – keines“, sagte er. „In diesem Fall haben wir es mit zwei Erwachsenen zu tun, die einvernehmlichen Sex haben und sich entschlossen haben, diesen zu übertragen, und zwar gegen Trinkgeld. Daran ist absolut nichts Illegales.“

„Ich finde es fantastisch, dass jemand kandidiert, der ein offenes Sexualleben hat. Das ist wirklich sehr erfrischend“, fügte Silverstein hinzu, der in Michigan ansässig ist, aber im ganzen Land und in der ganzen Welt praktiziert.



Zur Autorin Laura Vozzella berichtet für die Washington Post über die Politik in Virginia. Bevor sie zur Post kam, war sie politische Kolumnistin und Lebensmitteljournalistin bei der Baltimore Sun und hat auch für die Associated Press, das Fort Worth Star-Telegram und den Hartford Courant gearbeitet.

Gibson sagte, die Medien auf die Videos aufmerksam zu machen, sei schmutzige Politik - mit dem Ziel, „Frauen zum Schweigen zu bringen, wenn sie ihre Meinung sagen“.



„Sie versuchen, mich zum Schweigen zu bringen, weil sie Sie zum Schweigen bringen wollen, und das werde ich nicht zulassen“, so ihre Erklärung. „Mein Gegenkandidat und seine Verbündeten wissen, dass die Menschen in diesem Bezirk bei den Themen auf unserer Seite stehen, und deshalb beugen sie sich der schlimmsten Gossenpolitik. Bei dieser Wahl steht zu viel auf dem Spiel, und ich werde nie aufhören, für unsere Gemeinschaft zu kämpfen.“



Auf Gibsons Wahlkampf-Website sind Bilder zu sehen, die sie lächelnd in einem weißen Laborkittel und Kittel zeigen, ein Stethoskop über den Schultern. Andere Fotos zeigen sie mit ihrem Mann und ihren Kindern bei einer Mahlzeit und einem Brettspiel.



Auf der Website steht, dass sie seit fast 15 Jahren im Großraum Richmond im medizinischen Bereich tätig ist, unter anderem in der Geriatrie, der häuslichen Grundversorgung, der Notfallmedizin, der inneren Medizin und der Adipositasmedizin. Gibson ist Absolventin der University of Virginia und der Columbia University, stammt aus Virginia und wohnt seit mehr als zehn Jahren im westlichen Henrico.



Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 12. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung und gekürzt auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.