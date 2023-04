„Beschädigt“ und „defekt“: Russland sabotierte wohl Kampfjets noch vor Lieferung an Ukraine

Von: Christoph Gschoßmann

Die Ukraine freut sich über Kampfjet-Lieferungen aus Polen und der Slowakei. Doch die Maschinen aus der Slowakei könnten sabotiert worden sein.

München – Die Ukraine hofft seit Langem auf Kampfflugzeugen aus dem Westen zu Verteidigung gegen die russische Invasion. Doch die Lieferung der 13 MiG-29-Jets aus der Slowakei könnte den Verteidigern zum Verhängnis werden. Wie die Slowakei Medienberichten zufolge angibt, sollen russische Techniker diese auf dem Weg in die Ukraine sabotiert haben.

Kampfjets für die Ukraine: Hat Russland EU-Militärgüter sabotiert?

Demnach hatten die Techniker, die bis Ende 2022 auf einem slowakischen Luftwaffenstützpunkt arbeiteten, Zugang zu den Jets und scheinen einige Teile vor ihrer Lieferung in die ukrainische Hauptstadt Kiew beschädigt zu haben. Der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad sagte laut The Kyiv Independent, die Jets seien „flugfähig, aber das bedeutet nicht, dass sie auch kampffähig sind.“ Auch The Business Insider und The Telegraph berichteten darüber.

Nad fügte hinzu, dass die Defekte in den Jets „nur in den Teilen auftraten, die von Russen betreten wurden“. Die Techniker wurden mit einem langfristigen Vertrag eingestellt, um größere Reparaturen an Jets aus der Sowjetzeit durchzuführen. Die Schäden sollen aber behebbar sein, so Nad. Ihm zufolge verfügt die Ukraine über die Ressourcen, um die Mängel zu beheben und die Jets voll funktionsfähig zu machen.

Sabotierte Kampfflugzeuge für die Ukraine – Reparatur aber wohl möglich

„Sie haben Piloten, Ersatzteile und eine Firma, die seit der Sowjetzeit an MiGs gearbeitet hat“, sagte er. Vor Wochen hatten die Slowakei und Polen zugesagt, der Ukraine ihre verbliebenen MiG-29-Kampfflugzeuge zu schicken. Die von der Sowjetunion entworfenen Jets unterscheiden sich nicht wesentlich von den eigenen MiG-29 der Ukraine, so Nad.

Bald im Ukraine-Krieg im Einsatz: Polen und die Slowakei unterstützen das Land im Kampf gegen Russland mit MiGs. © IMAGO / Björn Trotzki

Laut Nad erhält die Slowakei 200 Millionen Euro von der Europäischen Union als Kompensation und nicht näher benannte Waffen von den USA im Wert von 700 Millionen Euro. Die Slowakei hatte ihre MiGs seit Sommer 2022 nicht mehr im Einsatz, weil Ersatzteile und erfahrene Wartungstechniker fehlten, nachdem russische Spezialisten in ihre Heimat zurückgekehrt waren.

Kampfjets für die Ukraine: Kiew hofft auf F-16-Maschinen aus USA

Die Lieferung von Kampfjets gilt bislang als umstritten. USA und Deutschland haben bislang ausgeschlossen, die Ukraine mit Kampfjets zu unterstützen. Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak kündigte im Februar an, das Verteidigungsministerium solle prüfen, ob Lieferungen durchführbar seien.

Kiew hatte seine westlichen Verbündeten wiederholt auch um moderne Kampfjets gebeten, in der Hoffnung auf F-16-Maschinen aus den USA. Der Sprecher der ukrainischen Armee, Jurij Ignat, hatte erklärt: „Die MiG werden unsere Probleme nicht lösen, wir brauchen F-16. Aber die MiG werden unsere Kapazitäten stärken.“ Die Slowakei ist nach Polen das zweite NATO-Land, das der Bitte der Ukraine um Kampfflugzeuge zur Verteidigung gegen Russland nachkommt. Zuvor hatte der polnische Präsident Andrzej Duda angekündigt, der Ukraine in den kommenden Tagen ebenfalls vier MiG-29 zu liefern. (cgsc)