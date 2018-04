Langeweile im Bundestag: So will die SPD ein altes Ritual attraktiver machen 

Langeweile ? Mit dem Einzug der AfD in den Bundestag ist wieder Bewegung reingekommen. Die Zeiten der Mauscheleien und Tabu-Themen ist schon mal vorbei.

Der Ton wird rauer werden und das ist gut so. Es formiert sich auch prominenter außerparlamentarischer Widerstand unter Führung von Vera Lengsfeld. Recht so, der innere und soziale Frieden in DE muss bewahrt und verteidigt werden.