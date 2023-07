Tee und dreckige Socken: Was Russland beim Rückzug in den Schützengräben lässt

Von: Lukas Rogalla

Ukrainische Soldaten erzählen, wie sie bei ihrer Gegenoffensive vorgehen – und was die Russen alles in ihren Stellungen hinterlassen.

Nowodarjiwka – Bei ihrer Offensive gegen die russischen Invasoren gelingen den ukrainischen Streitkräften kleine Gebietsgewinne. Russland hatte sich auf die lange angekündigten Vorstöße vorbereitet und Verteidigungslinien errichtet, vor allem in der Region Saporischschja im Südosten des Landes. Dort, wo sich der Ukraine-Krieg über Monate festgefahren hatte, wurde zunehmend in Schützengräben gekämpft und ausgeharrt – ohne größere Bewegungen der Frontlinie, dafür mit hohen personellen und materiellen Verlusten.

Seit Beginn der ukrainischen Gegenoffensive vor einigen Wochen tauchen immer mehr Videos auf, die die Einnahme russischer Schützengräben dokumentieren. Die Soldaten können die russischen Anlagen nicht nur selbst nutzen, die Hinterlassenschaften in den Gräben geben auch einen kleinen Einblick in das Leben der russischen Besatzer.

Ukraine-Krieg: Was die russische Armee in Schützengräben hinterlässt

Die 110. Brigade für Territorialverteidigung der Ukraine und andere Einheiten haben im Zuge der Gegenoffensive mehrere Dörfer befreit, darunter Nowodarjiwka in der Region Saporischschja. Die Soldaten hätten noch keine Zeit gehabt, in den ehemals russischen Stellungen aufzuräumen – Russland greift ständig mit Artillerie an. Noch immer seien dort Abfälle der russischen Truppen.

Ein ukrainischer Soldat der Brigade erzählte New York Times, er habe einige Objekte gesammelt, die in den Schützengräben zurückgelassen worden seien: darunter Preiselbeersirup aus der sibirischen Region Jakutien und dreckige Socken. Er habe mehrere Kugeln gefunden, die mit Glitzer bedeckt seien und an einem Schlüsselring hängen – womöglich eine Art Glücksbringer. Jemand anderes hätte russischen Tee der Marke „Für den Sieg“ hinterlassen. „Er hatte keine Zeit, ihn zu trinken“, sagte der Soldat.

In einem verlassenen Haus hätten russische Soldaten die Namen ihrer Heimatstädte in die Wände geritzt, darunter Wladikawkas im Nordkaukasus und Primorje, eine Region an der Pazifikküste im Osten.

Schützengräben im Ukraine-Krieg: Schwerer Gestank von Leichen

Neben den Abfällen befinden sich zerstörte Militärfahrzeuge und die Leichen getöteter Soldaten im Dorf und in der Umgebung. Wenn die Stellungen nicht gerade von Russland beschossen werden, müssten die ukrainischen Soldaten die Überreste von Kameraden suchen, die in den Anfangsmonaten des Kriegs getötet wurden. Ein Soldat sagte der New York Times, dass sich seit April 2022 sieben ukrainische Leichen in Nowodarjiwka befinden würden.

Lange hätte man den damals besetzten Ort per Drohne beobachtet, um zu prüfen, ob Russland die Körper beseitigt habe. Nun hätten sie endlich selbst die Gelegenheit gehabt. „Da waren nur noch Skelette“, sagte er. Die Identität der Getöteten müsste jetzt anhand von DNA-Tests festgestellt werden. Auch russische Leichen müssen die Ukrainer beseitigen. In den Gräben stinke es ungeheuerlich, sagte der Soldat. Um den Geruch einzudämmen, bedecke man die Leichen gezwungenermaßen mit Erde. Überall schwirrten Fliegenschwärme.

Krieg in der Region Saporischschja: Offene Felder bieten nur wenig Schutz

Die ukrainischen Streitkräfte verfolgen an diesem Frontabschnitt das Ziel, zum Asowschen Meer vorzudringen und den von Russland besetzten Süden der Ukraine in zwei Zonen zu teilen und Russlands Logistik zwischen entscheidend zu stören. Bis zum Erfolg könnte es allerdings noch sehr lange dauern.

Russische Soldaten in einem Schützengraben in der Region Saporischschja (April 2023). Die ukrainischen Truppen nehmen die Stellungen nach und nach ein. © Valentin Sprinchak/Imago

Ein Soldat berichtet vom langwierigen Stellungskrieg in der Region. „Wir drängen sie zurück, sie drängen uns zurück. Wir drängen sie zurück, sie uns – und so weiter. Sie hatten sehr viel Zeit, zu graben.“ Aufgrund vieler von Russland verlegten Minen, Gräben und offenen Feldern, die wenig Schutz bieten, sei der langsame Fortschritt erwartbar gewesen, erklärte er.

Ukrainische Gegenoffensive: Streitkräfte „kriechen Stück für Stück vorwärts“

Ein anderer Soldat erklärte, dass die kleinen Vorstöße besser geeignet seien, als großangelegte Angriffe auf die russischen Stellungen: „Wir müssen Stück für Stück vorwärts kriechen, mit Infanterie, und sie so brechen“, sagte er. „Vorwärts kriechen, sie bekämpfen, dann wieder verschanzen.“ Meist handelt es sich im Zuge der Gegenoffensive um Gewinne von einigen Dutzend Metern.

Bis die ukrainischen Soldaten das Kämpfen auf offenen Feldern meistern, werde noch Zeit vergehen, fügte er hinzu. Denn kein Training der Welt hätte ihnen die Erfahrung geben können, die sie jetzt in einer realen Situation sammeln. Verwundete Soldaten in der eigenen Einheit würden schnell für sinkende Moral sorgen. Sie müssten sich aber an diese Bilder gewöhnen. „Die Soldaten werden dazulernen“, sagte er. „Es ist kompliziert. Und ja, es läuft langsam. Aber das Wichtige ist, es läuft.“ (lrg)