Söder erteilt Aiwanger Populismus-Rüffel – und fordert klare Linie bei der Migration

Von: Mike Schier, Christian Deutschländer

Teilen

Der Tonfall in der Bayern-Koalition wird rauer: Im Interview mit dem Münchner Merkur ermahnt Markus Söder den Juniorpartner.

München – CSU-Chef Markus Söder beharrt darauf, dass die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union von den Parteichefs erarbeitet wird. „Ich rate uns, klug zu agieren. In der zweiten Jahreshälfte 2024 ist der richtige Zeitpunkt für diese Entscheidung“, sagte er dem Münchner Merkur.

„Friedrich Merz und ich werden den Parteien einen Vorschlag machen, den die ganze Basis tragen kann.“ Söder riet der Union eindringlich von vorzeitigen Personaldebatten ab. „Eine Debatte über den Kanzlerkandidaten ist verfrüht und schädlich. Wir haben noch nicht mal die Halbzeit der Bundesregierung erreicht. Die Ampel wird bis zum Ende durchhalten, denn Macht und Ämter schweißen sie zusammen.“ NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hatte zuvor Mitsprache der CDU-Landesverbände gefordert. Mehrere CDU-Politiker verlangten eine frühe Ausrufung von Merz.

Söder und das „Ampel-Versagen“: „Nein zu unkontrollierter Zuwanderung“

Inhaltlich riet Söder der Union, auf zwei Politikfeldern klar aufzutreten. „Als Kernkompetenz der Union sehe ich vor allem Wirtschaftspolitik und Innere Sicherheit – das sind die Eckpfeiler. Genau da versagt die Ampel.“ In der Migrationspolitik betonte Söder eine eher restriktive Linie. „Ja zur Menschlichkeit, Nein zu unkontrollierter Zuwanderung. Und beim Staatsbürgerrecht gilt: Wer eingebürgert werden will, muss unsere Sprache sprechen und seinen Lebensunterhalt bestreiten können.“

Markus Söder (re.) und Hubert Aiwanger nach einer Kabinettssitzung. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Deutschland brauche „natürlich eine qualifizierte und kontrollierte Zuwanderung für die Wirtschaft, aber es ist eine Illusion zu glauben, damit allein alle Probleme lösen zu können. Es droht sonst eine Überforderung des Landes: Wir kommen jetzt schon kaum mit dem Bau von Kitas, Schulen und Wohnungen hinterher.“ Söder riet weiter: „Deutschland muss bereit sein, wieder mehr zu arbeiten, um den Wohlstand zu erhalten. Weniger arbeiten heißt auch weniger Wohlstand. Die Vier-Tage-Woche hilft da leider nicht.“

Söder rüffelt Aiwanger: „Das Nachsprechen von Populisten bringt keinen Ertrag“

In der Staatsregierung verschärft sich derweil der Ton zwischen Söder und seinem Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler). „Das Nachsprechen und Nachlaufen von Populisten bringt keinen positiven Ertrag – im Gegenteil, das stärkt das rechte Original und nicht die Kopie“, sagte Söder im Interview. „Wir sollten als Politiker vielmehr Halt und Hoffnung geben. Das ist Bayern: Also Bayern-Zuversicht statt Bundes-Frust.“ Scharf attackierte Söder die AfD. Deren Mitglieder seien „Putins Einfluss-Agenten in Deutschland“.

Aiwanger schreibt seit seinem Auftritt bei der Erdinger Demo bundesweit Schlagzeilen. Aufgeregtheit sei ein schlechter Ratgeber, sagte Söder mit Blick auf die heiße Phase vor der Bayern-Wahl am 8. Oktober. „Ich glaube nicht, dass man gute Wahlkämpfe mit Wut und Frust führt.“ Der Ministerpräsident lobt die gute Zusammenarbeit in der Koalition mit den Freien Wählern. Das habe sogar beim schwierigen Thema Corona funktioniert. Aiwanger, der in Erding von „Corona-Irrsinn“ gesprochen hatte, habe „jede einzelne Verordnung unterstützt“.

Anders als für die CSU in Bayern schließt Söder im Bund eine Koalition mit den Grünen nicht aus. Aber: „Die Union muss immer so stark sein, dass sie die Richtlinien der Politik bestimmt und nicht von den Grünen so vorgeführt wird wie die Ampel.“

Mike Schier / Christian Deutschländer