Söder zündet im Wahljahr teuren Turbo: Ausgabewut, Alternativloses und Innovation verschwimmen

Von: Christian Deutschländer

Markus Söder. © IMAGO / Alexander Pohl / Klaus Haag

Viele Ausgaben des Freistaats scheinen aktuell richtige Entscheidungen Söders zu sein. Doch Bayerns Haushalt gerät zu stark ins Wanken, kommentiert Christian Deutschländer.

Mathematiker lehren uns: Minus mal Minus ergibt Plus. Ministerpräsidenten lehren uns: Plus und Plus und noch fünfmal Plus draufgestapelt, ergibt ein fettes Minus. Dieser Realität ist auch ein Markus Söder unterworfen.

Söder veranlasst richtige Ausgaben - doch Bayerns Haushalt leidet darunter

Seit Amtsantritt hat er viele für sich genommen oft richtige, nachvollziehbare Mehrausgaben veranlasst. Jetzt wieder: Das bayerische Energie-Rettungspaket schließt Lücken und dämpft Härtefälle in einer Zeit wirklich existenzieller Bedrohungen.

Die zeitgleich verkündete halbe Milliarde Euro für eine Wasserstoff-Offensive ist, falls sie klug verteilt wird, sogar eine hervorragende Zukunftsinvestition. Ein dezentrales Netz an Wasserstoff-Kraftwerken in allen Landesteilen – das ist die bisher glaubwürdigste Wende in Bayerns russengasfixierter Energiepolitik. Die Wasserstoff-Offensive wirkt gleichzeitig ja auch wie ein Turbo für Erneuerbare. Und verhilft Bayern zu einem Stück mehr Energie-Autarkie.

Söders Haushalt zwischen Ausgabewut und Innovation: Bayern kommt nicht mehr mit seinen Einnahmen aus

Das Minus? Es klafft blutrot im Haushalt. Die letzten Eon-Anteile werden zu einem mauen Kurs verhökert, Corona-Schulden umgewidmet, drei Milliarden aus der dahinschmelzenden Rücklage retten fürs Wahljahr den Anschein eines ausgeglichenen Etats.

Die Wahrheit ist: Bayern kommt schon jetzt, wo die Steuern noch sprudeln, nicht mehr mit seinen Einnahmen aus. Was davon Söders beidhändige Ausgabewut ist, was alternativlos, was sogar innovativ, verschwimmt für den Bürger.

