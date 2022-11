Söder über seinen Bayern-Energie-Plan: „Unabhängiger vom Norden werden“

Von: Matthias Schneider, Christian Deutschländer

Teilen

Was plant Markus Söder mit dem Wasserstoff? © Peter Kneffel/dpa

Bayern steckt in der Energiekrise. Söder spricht im Merkur.de-Interview über seinen Bayern-Energie-Plan mit Wasserstoff-Kraftwerken, Pipelines und Turbo für die Erneuerbaren.

München – Bayern hat bei der Energie 2022 ein böses Erwachen erlebt: abhängig vom Russen-Gas, bessere Alternativen gehemmt durch 10H-Streit und Trassen-Widerstände. Die Staatsregierung steuert nun umfassend um, eines der Mega-Projekte soll jetzt der Wasserstoff werden. Im Interview spricht Ministerpräsident Markus Söder (CSU) über Details seiner Pläne.

Jetzt liegt der Chemie-Unterricht schon ein paar Jährchen zurück. Erklären Sie uns bitte: Was passiert bei Elektrolyse noch mal?

Ministerpräsident Markus Söder: Wir speichern erneuerbare Energie, indem wir grünen Wasserstoff herstellen. Unser Ziel ist, dass wir in Bayern fossile Brennstoffe weitgehend ablösen, vor allem Erdgas.

Sie wollen Bayern zum Wasserstoff-Land machen. Das klingt hip – ist aber nur ein Speichermedium, bringt uns also keine Kilowattstunde zusätzlich…



Söder: Falsch. Wir investieren in Bayern gerade enorm in Erneuerbare, wir sind bundesweit führend bei installierter Leistung und beim Ausbau. Wir sind mit Abstand die Nummer eins bei Photovoltaik in Deutschland und bauen auch hier weiter massiv aus. Wir machen beim Wind einen Riesensatz nach vorne, es wird hunderte neue Windräder geben. Wir steigen neu in die Wasserkraft ein, an der Salzach etwa, in einer Dimension wie seit 30 Jahren nicht mehr. Wir kämpfen für bessere Bedingungen beim Biogas. Die Netze können allerdings so viel neue Energie nicht immer aufnehmen. Das erlebt man im Norden, wo Windräder zu oft vom Netz gehen und stillstehen. Durch die neuen Wasserstoffkraftwerke können wir diese Energie dezentral speichern, sie geht nicht verloren. Deshalb ist es ein deutlicher Gewinn.

Ein bisschen Elektrolyse für jeden Landkreis?



Söder: Unser Ziel sind 50 Wasserstoffkraftwerke mit je fünf Megawatt, regional in ganz Bayern verteilt. Besonders sinnvoll ist das natürlich dort, wo viel erneuerbare Energie erzeugt wird, am besten auch gekoppelt an Wasserstoff-Tankstellen. Gebaut werden soll das von Investoren mit kommunalen Partnern, wir schieben mit 150 Millionen Euro an.

Fertigstellung: irgendwann in weiter Ferne?



Söder: Nein. Der Bau ist nicht so aufwendig, die Genehmigung einfacher als bei Windrädern oder bei Pumpspeicherkraftwerken. Das kann in zwei, drei Jahren realisiert werden.

Unser Leitmotiv: Unabhängig von Russland werden – und unabhängiger vom Norden.

Wenn Bayern die Zukunft im Wasserstoff sieht – brauchen wir dann komplett neue Netze?



Söder: Wir brauchen den Ausbau der Netze für Wasserstoff. Zum Teil kann man regionale Gasnetze schrittweise umwidmen. Wir überlegen außerdem, uns als Freistaat beim Netzbetreiber BayernGas zu beteiligen, durch Kauf oder Kapitalerhöhung. Darüber hinaus braucht es neue Pipelines, gerade aus dem Süden. Wir arbeiten da eng mit Österreich, Italien und Kroatien zusammen. Die Ampel ist leider sehr auf den Norden fokussiert. Unser Leitmotiv: Unabhängig von Russland werden – und unabhängiger vom Norden.

Bei BayernGas einsteigen, die letzten Eon-Anteile abgeben – wie passt das zusammen?



Söder: Eon ist eine Kapitalbeteiligung, die für uns keinen regionalpolitischen Nutzen hat. Ob und wann wir die Anteile verkaufen, ist offen. Wir wollen jedenfalls dort investieren, wo wir kritische Infrastruktur für Bayerns Zukunft selbst gestalten können.

Sie reden auch von Wasserstoff-Tankstellen. Das ist viel teurer als E-Mobilität. Mit den Strompreisen für nächstes Jahr würde das Wasserstoffäquivalent für einen Liter Benzin über fünf Euro kosten...



Söder: Wasserstoff-Tankstellen sind stark für den Lkw-Bereich gedacht. Wir fördern zum Beispiel mit BMW und mit MAN ein Modellprojekt für Wasserstoff-Trucks. Dort, und auch auf der Schiene, sehen wir die größten Chancen im Verkehrsbereich. Parallel unterstützen wir massiv die E-Mobilität. Wir haben jetzt schon die meisten Ladesäulen in Deutschland und planen eine Verdoppelung. Auch da gilt: Wir setzen auf eine breite Technologieoffenheit, nicht auf einseitige Abhängigkeit.

Sie müssen Bayerns Energieversorgung komplett neu organisieren. Wäre das einfacher, hätte Ihr Vorgänger nicht inbrünstig alle „Monstertrassen“ bei der Energie bekämpft?



Söder: Große Stromtrassen wurden überall skeptisch beurteilt, parteiübergreifend, nicht nur in Bayern. Durch den Einsatz für die Erdverkabelung ist es gelungen, Akzeptanz zu erzeugen. Jetzt müssen wir einiges neu denken und noch schneller werden. Bayern hat als starkes Hightech- und Industrieland einen wachsenden Energiehunger, gleichzeitig dürfen die Kosten nicht dauerhaft dramatisch steigen. Für die gesamte Energiepolitik gilt deshalb: Wir nutzen alle Optionen, nicht nur eine Technologie.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und Winfried Kretschmann, sein Amtskollege aus Baden-Württemberg, verstehen sich über Parteigrenzen hinweg. Im August gründeten sie eine Wasserstoff-Allianz.