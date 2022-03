Söder: Befristeter Einsatz von „Kernenergie eine Option“ gegen Importabhängigkeit

Markus Söder (CSU), Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern © Matthias Balk / dpa

Angesichts steigender Energiekosten als Folge des russischen Kriegs in der Ukraine und gleichzeitiger Sorgen um Klimaschutzpläne hat sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) offen gezeigt, für einen befristeten Zeitraum wieder Atomenergie zu nutzen.

München - "Wenn man sich unabhängiger machen will und trotzdem den Klimaschutz nicht völlig aufgeben will, dann ist die Kernenergie eine Option", sagte Söder am Mittwoch in München nach einer Kabinettssitzung.

Er brachte ins Gespräch, diese für drei bis fünf Jahre wieder einzusetzen. "Wir sind wirklich keine Anhänger der Kernenergie mehr", sagte Söder. "Aber lieber Kernenergie für drei bis fünf Jahre, als Kohle zu verlängern." Damit seien CO2-Ziele erreichbar, zugleich ergebe sich eine extrem große Sicherheit.



Söder bezog sich auf Äußerungen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), der in einem Interview vom Mittwoch eine längere Laufzeit von Kohlekraftwerken für denkbar erklärt hatte. Der bayerische Ministerpräsident forderte, langfristig und nachhaltig zu planen.



Russland ist ein wichtiges Herkunftsland von Rohstoffen. Der Ukraine-Krieg wirkt sich deshalb auch auf die Energiemärkte aus und heizte zuletzt Debatten über eine energiepolitische Neuausrichtung an.

Schon vor dem russischen Angriff auf die Ukraine legte der Gaspreis in den vergangenen Monaten deutlich zu. Dies trieb auch in Deutschland die Kosten für Verbraucherinnen und Verbraucher und die Inflationsrate in die Höhe.



