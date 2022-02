Nahe an der „Tyrannei“? Söder kassiert harte Buschmann-Schelte - Bayern-Beben erfasst nun auch BaWü

Impfpflicht-Streit

Von Florian Naumann schließen

Was passiert mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht? Die von Markus Söder verschärfte Debatte schlägt hohe Wellen - harte Worte und Missstimmungen in weiteren Ländern inklusive.

Berlin/München - Markus Söder gerät wegen seines Vorstoßes zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht immer stärker in die Kritik - am späten Mittwochabend gab es einen zweiten Ampel-Minister-Rüffel aus Berlin. Möglicherweise zeigt die Debatte auch schon Wirkung: Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) relativierte die Ankündigungen aus München deutlich.

Söders Impfpflicht-Vorstoß: Justizminister Buschmann sieht bei CSU-Chef „Tyrannei nicht mehr fern“

Der Hintergrund: Bayerns Ministerpräsident hatte am Montag angekündigt, die Impfpflicht unter anderem für Pflegekräfte praktisch auszusetzen. Sie sei nicht umsetzbar, der Bund müsse nachbessern, erklärte Söder - eine geharnischte Warnung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) folgte prompt.

Justizminister Marco Buschmann (FDP) wählte nun ebenfalls harte Worte: Er sah Bayerns Landesvater nahe an der Grenze zur „Tyrannei“. „Im Rechtsstaat gelten Gesetze. Wenn sich die Regierenden selbst aussuchen, an welche Gesetze sie sich halten und an welche nicht, ist die Tyrannei nicht mehr fern“, twitterte Buschmann. Dazu stellte er einen Zeitungskommentar mit der Überschrift „Söder gehört in politische Quarantäne.“

Impfpflicht: Söders Gesundheitsminister rudert bei Pflege-Plänen zurück - Streit erfasst auch Baden-Württemberg

Holetschek ruderte unterdessen bereits sachte zurück. Die Staatsregierung will die einrichtungsbezogene Impfpflicht offenbar nun doch etwas schneller einführen als von Söder angedeutet. Bayern halte die Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht nach wie vor für eine gute Idee, betonte er am Donnerstag im Bayerischen Rundfunk. Der Start werde sich aber um ein „paar Wochen“ verschieben, weil viele Fragen noch offen seien.

Der Vollzug sei einfach noch nicht geklärt, erläuterte Holetschek. „Natürlich ist das Gesetz sinnvoll. Aber es muss halt auch im Vollzug machbar sein.“ Holetschek warf seinerseits der Bundesregierung und Kanzler Olaf Scholz (SPD) vor, bei der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht nicht voranzukommen.

Die Folgen von Söders Äußerungen haben allerdings auch schon das Nachbarbundesland Baden-Württemberg erfasst. CDU-Fraktionschef Manuel Hagel - Juniorpartner in Ministerpräsident Winfried Kretschmanns grün-schwarzer Landtagskoalition - hatte ebenfalls für eine Aussetzung plädiert, ebenso wie Vize-Regierungschef Thomas Strobl. Bereits am Donnerstagmorgen fand sich der Koalitionsausschuss zu einer Krisensitzung zusammen.

Corona-Politik: Söder unter Beschuss - „Kurswechsel-Tempo wird immer schneller“

Die bundespolitischen Druckwellen wollten am Donnerstag nicht abebben. „Markus Söder offenbart ein verantwortungsloses Staatsverständnis, wenn er Gesetze, die er sogar selbst beschlossen hat, missachten will“, sagte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Nicht weniger schlimm ist, dass wichtige Teile der Union ihm dabei auch noch folgen wollen“, fügte Mützenich hinzu. „Sie setzen damit das Vertrauen in demokratische Grundsätze aufs Spiel.“

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Irene Mihalic, warf Söder vor, die Corona-Krise parteipolitisch zu instrumentalisieren. Der CSU-Chef lasse „in dieser Notzeit einmal mehr Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Menschen vermissen, die besonders gefährdet sind“, sagte sie dem RND. „Das Tempo, in dem Markus Söder seinen Kurs wechselt, wird immer schneller. Sollte es noch einen inneren Kompass geben, rotiert dieser in schwindelerregender Geschwindigkeit“, sagte FDP-Parlamentsgeschäftsführer Johannes Vogel an gleicher Stelle.

Ebenfalls bereits am Mittwoch hatte Liberalen-Gesundheitspolitiker Maximilian Funke-Kaiser bei Merkur.de das Gebahren der Union - auch CDU-Chef Friedrich Merz war Söder am Montag beigesprungen - beurteilt. „Bei vielen Entscheidungen für Pflichten und Einschränkungen konnte es vor kurzer Zeit nicht schnell genug gehen. Jetzt kommen verschiedenste Kurskorrekturen, über die man sich durchaus wundern kann“, sagte er. Ähnlich kommentierte der Münchner Merkur Söders Impfpflicht-Kurswechsel. (fn/dpa)