„Mietwucher“ unter massiver Strafe? Söder-Vorstoß lässt sogar Linke jubeln

Von: Florian Naumann

So hoch sind die Mieten in München? Markus Söder und Olaf Scholz im Bundesrat (Archivbild). © dpa / Jörg Carstensen

Das kommt nicht oft vor: Ein Vorschlag aus Markus Söders Staatsregierung lässt die Linke jubeln. Der Bundesrat macht nun Druck beim Thema Mietwucher.

Berlin/München - Überhöhte Mieten sind in vielen deutschen Städten ein ernstes Problem. Möglicherweise gibt es aber bald eine politische Initiative zumindest gegen die dramatischsten Auswüchse: Der Bundesrat hat am Freitag einem Gesetzentwurf aus Bayern zugestimmt - und damit den Bundestag zur Befassung verpflichtet. Auch Brandenburg, Berlin, Hamburg und Nordrhein-Westfalen hatten den Vorstoß unterstützt.

Eine kuriose Randnotiz: Die Idee aus dem CSU-geführten Bayern stieß im Bundestag umgehend auf lobende Worte - und zwar ausgerechnet bei der Linken, die ansonsten politisch wenig mit den Christsozialen und ihrem Parteichef Markus Söder gemein hat.

Bayern macht Mietwucher-Vorstoß im Bundesrat: Hilfe für geplagte Mieter?

Der Entwurf sieht vor, dass Vermieter bei unangemessenen teuren Mieten mit Bußgeldern von bis zu 100.000 Euro belegt werden können. Das wäre eine Verdopplung der Höchststrafe - bisher sind maximal 50.000 Euro vorgesehen.

Diese Summe sei angesichts des anhaltend knappen Wohnungsmarktes nicht mehr zeitgemäß, argumentieren die Länder in ihrem Entwurf. Für Mieter soll es außerdem leichter werden, Mietwucher nachzuweisen. Dazu soll es reichen, dass die vereinbarte Miete die ortsüblichen Mietkosten um 20 Prozent übersteigt und das Angebot an Wohnungen gering ist.

Nach aktueller Rechtslage muss ein Mieter erst nachweisen, dass er vergeblich nach einer Wohnung gesucht hat und der Vermieter diese Lage mit überteuerten Mieten ausnutzt.

Mietenplan aus Bayern: Linke kündigt Unterstützung an - und rügt Scholz‘ Ampel-Koalition

Die Wohnungspolitik-Expertin der Bundestags-Linken, Caren Lay, kündigte bereits kurz nach dem Bundesrats-Beschluss Unterstützung an. „Überhöhte Mieten werden praktisch nie bestraft. Das soll sich ändern. Ich freue mich sehr, dass der Bundesrat der Initiative Bayerns zugestimmt hat“, erklärte sie. Lay schoss zugleich gegen die Ampel-Koalition. „Diese Initiative ist deswegen so wichtig, weil im Koalitionsvertrag der Ampel bedauerlicherweise keine Bestrafung von ‚Mietwucher‘ vorgesehen ist.“

Allerdings ist durchaus Vorsicht bei Freudebekundungen geboten. Der Bundesrat hatte einen ähnlichen Gesetzesentwurf bereits 2019 in den Bundestag eingebracht. Da die Beratungen vor der Bundestagswahl noch nicht abgeschlossen waren, musste der Entwurf nun noch einmal neu eingebracht werden. Ein Durchbruch im engeren Sinne ist das erneute „Go“ des Bundesrats also noch nicht.

In der Länderkammer hat am Freitag auch Olaf Scholz (SPD) eine Rede gehalten. Der Kanzler kündigte Corona-Öffnungsschritte an. Dass bereits jetzt Gefahren für besonders einnahmenerpichte Vermieter drohen, bewies unterdessen ein Gerichtsurteil aus München: Ein Paar hatte geklagt - und erhält jetzt Tausende Euro zurück. (fn/AFP)