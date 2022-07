Die CSU kehrt ins Bierzelt zurück und Söder bekommt Verstärkung – ein Fingerzeig für die Kanzler-Pläne?

Von: Florian Naumann

Maß und Maske: Markus Söder und die CSU 2021 beim Gillamoos-Frühschoppen. © Armin Weigel/dpa

Die CSU darf ins Bierzelt zurückkehren. Beim politischen Gillamoos soll es Markus Söder nicht allein richten. Die Wahl beim Supportact fällt auf einen Westfalen.

Abensberg/München – Das Bierzelt gilt als natürliches Habitat der CSU. Insofern erlebte die Partei in den vergangenen gut zwei Jahren buchstäblich eine Durststrecke: Erst verhinderte die Corona-Pandemie große Festivitäten im Zelt, dann entfiel auch noch der Politische Aschermittwoch 2022 wegen der russischen Invasion in die Ukraine.

Spätestens Anfang September steht aber wieder ein Klassiker der politischen Bierzelt-Rede an: Der Gillamoos in Niederbayern. Wenig überraschend: Für die Christsozialen wird dann Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder in den Ring steigen. Allerdings bekommt der Landesvater Unterstützung aus der Schwester-Partei CDU. Und zwar von einem Mann, der auf Anhieb nicht unbedingt als klassischer Bierzelt-Besucher erscheint: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst.

CSU beim Gillamoos 2022: Söder bekommt Unterstützung von Wüst

„Wir haben dieses Jahr doppelte Power bei uns“, sagte Organisator und CSU-Kreischef Martin Neumeyer am Freitag bei der Vorstellung der Pläne in Abensberg. Immerhin seien Söder und Wüst als Regierungschefs der beiden bevölkerungsreichsten Bundesländer Vertreter für rund 37,5 Prozent der Bundesbevölkerung.

Für Wüst, der im Mai bei der Landtagswahl im bevölkerungsreichsten Bundesland erfolgreich war, ist es der erste Besuch als Redner im Hofbräu-Zelt auf dem Gillamoos-Festgelände. Allerdings dürfte der Nordrhein-Westfale nach seinem Wahlsieg an Einfluss in der CDU gewinnen. Einige Beobachter nannten ihn im Frühjahr gar schon neben dem frisch im Amt bestätigten Nord-Ministerpräsidenten Daniel Günther als möglichen Kanzlerkandidaten. Ein Amt, das Söder bekanntlich nicht mehr anstreben will.

Neben der CSU haben auch die Grünen bereits ihre Redner benannt, Hauptredner ist der Bundestagsabgeordnete Anton Hofreiter. Bei den Freien Wähler wird wie jedes Jahr Parteichef Hubert Aiwanger die Hauptrede halten, SPD, Linke, AfD und FDP haben bisher noch nicht verraten, wen sie als Hauptredner erwarten.

Gillamoos in den Pandemie-Wirren: CSU hofft auf Rückkehr - „Höhepunkt“ für Söder

2020 und 2021 war der Gillamoos pandemiebedingt entfallen. Allerdings gab es Ersatzprogramm. 2020 als Livestream, im vergangenen Jahr traten die Politiker dann sogar vor Publikum in Abensberg auf – wenn auch eben nicht im Bierzelt. Die Parteien suchten sich Ausweichörtlichkeiten mit teils vielsagenden Namen. Söder sprach in der „Festhalle Bayernland“. Die Grünen wählten hingegen den „Jazzclub Center“. Der CSU-Chef pries den Gillamoos 2021 vor den pandemiebedingt nur 250 Zuhörern übrigens als einen seiner zwei Höhepunkte im jährlichen Veranstaltungskalender.

Das immer Anfang September stattfindende Volksfest Gillamoos hat eine mehr als 700-jährige Tradition im Landkreis Kelheim in Niederbayern und ist gerade für die politischen Reden am letzten Festtag überregional bekannt. Dieser ist in diesem Jahr für den 5. September angesetzt. (fn/dpa)