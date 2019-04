Neues Kantinen-Essen - und Bayerns Kirchen bald im Halbdunkel? Söder stellt Artenschutz-Pläne vor

Auf vielen Baustellen tätig: Ministerpräsident Markus Söder (Mitte) am Montag auf der Messe bauma in München.

Nach dem Volksbegehren

Bayerns Staatsregierung will das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ in Gesetzesform gießen. Am Dienstag hat Markus Söder erste Eckpunkte vorgestellt - auch einige überraschende.