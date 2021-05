Kanzleramt für immer passé? Söder überrascht mit klarer Ankündigung

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder leitet am 10. Mai 2021 die Sitzung des Ministerrats, die per Video-Schalte stattfindet.

Markus Söder hat das Kanzler-Ringen verloren - und zieht offenbar langfristige Schlüsse. Das Sticheln gegen Armin Laschet endet damit aber nicht.

München/Augsburg - Markus Söder hat die Kanzler-Debatte in einem neuen Interview für abgeschlossen erklärt - und offenbar sogar einen Wechsel nach Berlin für die weitere Zukunft ausgeschlossen. Die erstaunliche Ankündigung ging aber nicht mit einer verbalen Annäherung an Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet einher. Stattdessen schob der CSU-Chef präventiv die Verantwortung für eine etwaige Niederlage bei der Bundestagswahl dem früheren Konkurrenten zu.

Söder: Laschet schon jetzt der Sündenbock?

Denn es sei Laschet, der für das Abschneiden der Union bei der Bundestagswahl verantwortlich ist, stellte Söder klar. „Die Personen ziehen die Parteien und nicht umgekehrt“, sagte der bayerische Ministerpräsident der Augsburger Allgemeinen vom Mittwoch. „Am Ende kommt es bei der Wahl generell vor allem auf den Kanzlerkandidaten an“, betonte er.

Für Laschet und die Union bedeute dies, „dass es eine große Herausforderung wird“, fügte Söder hinzu. „Aber ich bin sicher, bis zur Wahl wird sich noch viel verbessern.“ In Bayern scheint die CSU die Umfrage-Lage stabilisiert zu haben: In einer Forsa-Umfrage für RTL und n-tv lag die Partei am Mittwoch bei 38 Prozent, also in etwa auf dem Niveau der Landtagswahl 2018.

Allerdings sorgte das Ergebnis schon damals für keine großen Jubelstürme bei der zuvor in München allein regierenden CSU. Auch schwanken die Werte in der Sonntagsfrage deutlich. Eine Umfrage von Sat.1 vom Dienstag sah die CSU nach Verlusten hingegen nur noch bei 32 Prozent Zustimmung.

Söder stichelt wieder gegen Laschet: „Union muss in und modern sein“

Söder forderte, dass die Union im Wahlkampf auf einen klaren Modernisierungskurs setzen müsse. Es reiche nicht aus, auf die Stammwählerschaft zu setzen. „Wahlen gewinnt man nicht nur mit einem guten Programm, sondern wenn Parteien und Personen dem Trend der Zeit entsprechen“, betonte der CSU-Chef. Auch diese Aussage ist im Kontext mit früheren Äußerungen Söders durchaus pikant: Vor kurzem hatte sich Söder als modernerer der beiden Kandidaten ins Licht gerückt.

„Eine Partei wie die Union, die führen und die Nummer eins sein will, muss in und modern sein“, forderte Söder nun. „Man kann sich die Bevölkerung nicht aussuchen, für die man regieren will, sondern muss es mit der Bevölkerung zusammen machen.“

So müsse der Klimaschutz auch für die Union oberste Priorität haben und dürfe als Thema nicht den Grünen überlassen werden. „Klimaschutz ist kein lästiges Übel, sondern eine Generationenaufgabe“, betonte Söder. „Wir sind da auch gerne der Antreiber innerhalb der Union“, fügte der CSU-Chef hinzu. „Die Herausforderungen kommen ohnehin, und ich bin fest davon überzeugt, dass es besser ist, sie schnell anzugehen und nicht defensiv zu verschleppen.“ In Bayern steht der CSU-Chef allerdings wegen seiner Klimapolitik in der Kritik - auch neuer Koalitionsstreit droht, wie Merkur.de berichtete.

Söder: Kanzleramt für immer passé? „So eine Situation ergibt sich historisch nur einmal“

Überraschend kam vor allem eine Einlassung Söders zu seiner längerfristigen Zukunft. Der bayerische Ministerpräsident erklärte der Augsburger Allgemeinen, dass für ihn das Kapitel Kanzlerschaft auch für die Zukunft abgehakt sei: „So eine Situation ergibt sich historisch nur einmal.“ Er sei Ministerpräsident und bleibe es, solange es die Menschen in Bayern wollen. „Das ist zweifelsohne der schönere Job.“ In einem anderen Gespräch räumte Söder aber auch Enttäuschung über den Ausgang des Kanzler-Ringens ein.

Er spüre aber auch Erleichterung, sagte Söder nun. Söder hatte sich mit Laschet einen erbitterten Machtkampf um die Kanzlerschaft geliefert, schließlich setzte sich der CDU-Vorsitzende durch. Auch im TV-Talk „Markus Lanz“ am Montagabend erteilte Söder Spekulationen um ein Kanzler-Comeback eine Absage. (AFP/fn)