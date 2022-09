Söder kritisiert Habecks Atomkraftwerkplan

Teilen

Pressekonferenz von Ministerpräsident Dr. Markus Söder © IMAGO/Sammy Minkoff

Der Plan von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), zwei Atomkraftwerke nach dem Jahreswechsel lediglich als Reserve bereitzuhalten, stößt beim bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder auf Kritik.

München – Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den Plan von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) scharf kritisiert, zwei Atomkraftwerke nach dem Jahreswechsel lediglich als Reserve bereitzuhalten. Eine deutliche Verlängerung der Laufzeiten, wie sie unter anderem die Union gefordert hatte, sehen Habecks Pläne dagegen nicht vor. Bayerns Regierungschef Söder forderte SPD und FDP am Dienstag auf, den Plänen des grünen Bundeswirtschaftsministers nicht zuzustimmen. Die Einzelentscheidung Habecks dürfe nicht zur Entscheidung der Bundesregierung gemacht werden, sondern müsse korrigiert werden. «Das Bundeswirtschaftsministerium wirkt an der Stelle eindeutig überfordert», sagte Söder.

Im Fall von Stromengpässen will Habeck zwei der drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke notfalls noch bis Mitte April nutzen können: Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim in Baden-Württemberg. (dpa)