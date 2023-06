Söder lädt Merz zu Unions-Gipfel ein

Von: Christian Deutschländer

Die beiden Unionschefs Friedrich Merz und Markus Söder. © Astrid Schmidhuber

München/Berlin – Unions-Gipfel in München: Die Spitzen von CDU und CSU treffen sich noch im Juni in Bayern. Für 30. Juni ist eine gemeinsame Sitzung der Parteipräsidien, also des engsten Führungszirkels der beiden Parteien, in der CSU-Zentrale geplant, berichtet der Münchner Merkur.

Geleitet wird die mehrstündige Sitzung am Freitagvormittag von den Vorsitzenden Markus Söder und Friedrich Merz. Nach den jüngst in der CDU aufgeflammten Debatten über eine Kanzlerkandidatur und Merz’ Mutmaßungen über ein Platzen der Ampel-Regierung dürfte das Treffen in München mit Neugier verfolgt werden.

Union: Gipfel vor der „Zwischenwahl“

Angesetzt ist es allerdings eher mit Blick auf die Landtagswahlen in Bayern und Hessen am 8. Oktober – da will die Union ein „Signal der Entschlossenheit und Geschlossenheit“ senden und erkennbar an einem Strang ziehen, heißt es in der CSU. Man wird sich wohl auch auf ein Inhaltspapier verständigen. In der Bayern- und der Hessenwahl sieht die Union eine Art „Zwischenwahl“ für die Bundesregierung, bei der ein Viertel der Bevölkerung an die Urnen gehen kann.

Bei ihrer letzten Doppel-Sitzung hatte die Union im Mai 2022 die „Kölner Erklärung“ mit dem Ruf nach einer neuen Sicherheitspolitik verabschiedet. Unter Federführung von Merz, Söder und NRW-Regierungschef Hendrik Wüst verlangten CDU und CSU hierbei eine Neujustierung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik: mehr deutsche Verantwortung in der Welt, aber auch eine Stärkung der deutsch-französischen Achse.

Austausch zwischen Söder und Merz ist eng

Größere inhaltliche Auseinandersetzungen zwischen CDU und CSU stehen aktuell nicht an. 2021 hatten sich beide Präsidien im Vorfeld ihres Treffens über die Ausweitung der Mütterrente und das Renteneintrittsalter gestritten. Damals war Armin Laschet CDU-Vorsitzender und Kanzlerkandidat – was sich nach der Bundestagswahl erledigte. Aktuell ist auch das persönliche Verhältnis zwischen CDU-Chef Merz und der bayerischen Schwesterpartei entspannter; beide respektieren ihre Arbeit, tauschen sich häufig aus und beraten über Sachfragen intern.

