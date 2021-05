„Nicht nur den Armin zeigen“: Söder will für die Bundestagswahl offenbar auch eigene Plakate

Wahlkampf-Vorbereitungen

Noch hat die Kampagne zum Bundestagswahlkampf nicht begonnen. Angeblich aber will Markus Söder hier sein eigenes Ding machen.

München/Berlin - Zwar steht jetzt fest, dass die Union mit Armin Laschet (CDU) in den Bundestagswahlkampf ziehen wird. Der Konflikt zwischen dem NRW-Ministerpräsidenten und Markus Söder (CSU) hat sich aber noch immer nicht ganz gelegt. So soll Bayerns Ministerpräsident in der CSU-Landtagsfraktion angekündigt haben, dass es auch „Plakate mit meinem Kopf“ geben werde. Das will der Spiegel von Fraktionsmitgliedern erfahren haben.

Bundestagswahl: Söder will angeblich mit seinem Gesicht in Bayern werben

Söder hat wohl erklärt, man wolle vor der Bundestagswahl „nicht nur den Armin zeigen“. Begründet hat der Bayern-Chef sein Vorhaben demnach mit seiner Beliebtheit bei der Basis. In einem Bild-Gespräch betonte er zuletzt noch, dass er sich „gar nicht“ ärgere, am Ende nicht Kanzlerkandidat geworden zu sein.

Bevor Laschet den Posten erhielt, hatte er damit zu kämpfen, dass Söders in Umfragen besser abschnitt. Auch in einer aktuellen Umfrage des ZDF-“Politbarometers“ ist Söder weiterhin beliebter. In der Bewertung der zehn wichtigsten Politiker kommt Söder auf der Skala von minus fünf bis plus fünf auf einen Wert von 1,3. Laschet schneidet mit 0,2 deutlich schlechter ab. Am beliebtesten ist übrigens demnach Angela Merkel mit einem Wert von 2,2.

Video: „Hat uns nicht geholfen“: AKK kritisiert Streit um K-Frage zwischen Laschet und Söder

Söders Bedenken sind also nicht ganz unbegründet. Das zeigt auch eine andere aktuelle Umfrage des Politbarometers. So halten unter CDU- und CSU-Anhängern nur 55 Prozent Laschet für das Amt des Bundeskanzlers geeignet. Die Basis scheint sich demnach tatsächlich nicht besonders stark hinter Laschet zu versammeln. Vor allem im Vergleich mit den anderen Parteien. Annalena Baerbock (Grüne) erfährt mit 85 Prozent deutlich größere Unterstützung aus den eigenen Reihen. Auch Olaf Scholz hat mit 73 Prozent stärkeren Rückhalt von den SPD-Fans. Das ZDF hat die Ergebnisse am 7. Mai veröffentlicht.

ZDF-Polit-Barometer: Als Bundeskanzler:in ist geeignet:

Kandidat:in Alle Anhänger:innen der eigenen Partei Annalena Baerbock 43 % 85 % Olaf Scholz 42 % 73 % Armin Laschet 37 % 55 %

Vielleicht kommt es doch noch ganz anders und Söders Gesicht wird nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutschland auf den Plakaten zu sehen sein. Im politischen München soll von „Wolfratshausen 2“ die Rede sein. 2002 traf die heutige Kanzlerin Merkel auf den damaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber (CSU) und überließ ihm die Kanzlerkandidatur bei einem Treffen im bayerischen Wolfratshausen. (lb)