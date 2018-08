„Schmutzkampagne“ und „Fake News“: CSU blafft nach Wahlkampf-Coup die SPD an

Der bayerische Wahlkampf nimmt Fahrt auf, momentan vor allem auf Twitter und Facebook. Die CSU teilt nun gegen die SPD aus.

München - Nachdem die Bayern-SPD im Wahlkampf einen kleinen Coup landen konnte und der CSU die Domain zu ihrem Wahlkampfslogan „Söder macht‘s“ wegschnappte, kam nun der Konter der Christsozialen.

Zur Erinnerung: Weil die CSU-Wahlkämpfer vergessen hatten, sich soeder-machts.de zu sichern, „klaute“ sich die SPD die Rechte an der Seite. Nun findet man dort statt Wahlwerbung für Söder reichlich Kritik am Ministerpräsidenten sowie Vorschläge, was die Bayern-SPD besser machen will. Ein Lausbubenstreich, der für die angeschlagenen Sozialdemokraten, die im Freistaat in Umfragen bei nur noch 12 Prozent liegen, ein Ausrufezeichen im Wahlkampf bedeutet.

CSU blafft SPD an: „Maximal unglaubwürdig“

In der CSU-Parteizentrale reagierte man beleidigt und blafft die Sozialdemokraten über Twitter und Facebook an. „Die @bayernspd plakatiert politischen Anstand, aber als erste wahrnehmbare Wahlkampfaktion verbreitet sie Falschmeldungen, das ist maximal unglaubwürdig.“ Die Opposition in Bayern stehe für Klamauk, Fake News und Schmutzkampagnen, nicht aber für seriöse Politik, twitterte CSU-Generalsekretär Markus Blume.

Die @bayernspd plakatiert politischen Anstand, aber als erste wahrnehmbare Wahlkampfaktion verbreitet sie Falschmeldungen, das ist maximal unglaubwürdig. #Soedermachts pic.twitter.com/ytlQ2q7yEn — Markus Blume (@MarkusBlume) 21. August 2018

Doch möglicherweise hat sich Blume damit keinen Gefallen getan. „Wer sich eine Wahlkampf-Domain klauen lasse, solle in sich gehen und mucksmäuschenstill sein, 1:0 für die SPD“, antwortete eine Twitter-Userin. „Schlechter Verlierer“ und „Tja, da geht sie hin. Ihre Gelegenheit, Größe, Humor und Demut zu zeigen“, schreiben andere unter dem Tweet Blumes.

Über die Twitter-Seite der Partei ließ die CSU noch verbreiten: „Söder macht‘s, die SPD macht nix“ - das sei der Unterschied.

CSU reagiert - weitere SPD-Provokation folgt prompt

Mittlerweile hat sich die CSU auch selbst mehrere Web-Adressen gesichert, über die man automatisch auf das Regierungsprogramm weitergeleitet wird. Unter anderem die Domain derechtesoedermachts.de. Das wiederum brachte SPD-Generalsekretär Lars Klingbein zu einem erneuten provokativen Angriff auf die CSU: Er fügte ein weiteres „r“ hinzu ....

Überraschend offen sprach CDU-Generalsekretärin am Dienstagabend bei Markus Lanz über die Unionskrise. Und schloss eine Koalition mit der AfD nicht aus.