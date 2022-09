Söder schließt aus in Zukunft in Bayern eine Landesregierung mit den Grünen zu bilden

Teilen

Markus Söder © IMAGO / Sven Simon

Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, wurde von der CSU-Landtagsfraktion einstimmig zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in einem Jahr nominiert.

München in Deutschland - Söder solle die CSU auch in die nächste Legislaturperiode führen, sagte Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer am Mittwoch am Rande der Klausurtagung der Fraktion im fränkischen Kloster Banz.

Der derzeit mit den Freien Wählern regierende Söder selbst schloss aus, in Zukunft in Bayern eine Landesregierung mit den Grünen zu bilden. "Schwarz-grün ist kein bayerisches Modell und keine bayerische Option." Die CSU wolle sich in Bayern nicht von der Ampelkoalition in Berlin hineinregieren lassen, der die Grünen angehören.

Als erste inhaltliche Weichenstellung für die kommende Legislaturperiode kündigte die CSU an, den Lehrerberuf finanziell attraktiver machen zu wollen. Schrittweise solle die Besoldungsstufe A13 für alle Lehrkräfte eingeführt werden, angefangen an den Mittelschulen und dann gefolgt von den Grundschulen. Es sollten außerdem mehr Verwaltungskräfte eingestellt werden, um Schulleiter von Verwaltungsarbeiten zu entlasten. ran/cfm

Söder droht mit neuer Klage Bayerns gegen Länderfinanzausgleich



Bayern hat mit einer neuen Klage gegen den Länderfinanzausgleich gedroht. Dass sein Bundesland 60 Prozent des Finanzausgleichs und damit neun Milliarden Euro zahlen müsse, sei nicht hinzunehmen, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch am Rande einer Klausurtagung der CSU-Landtagsfraktion im fränkischen Kloster Banz. "Wir können das nicht akzeptieren", sagte Söder. Deshalb werde erneut ein Klageverfahren geprüft - "in den nächsten Monaten" solle es eine Entscheidung geben.



Schon 2013 hatte Bayern - damals zusammen mit Hessen - eine Klage gegen den Länderfinanzausgleich auf den Weg gebracht. 2017 zogen die beiden Länder nach Verhandlungen die Klage wieder zurück. Söder sagte, ohne die damalige Einigung müsste Bayern wohl zehn Milliarden Euro zahlen und damit noch mehr.



Doch der jetzige Betrag sei dennoch nicht mehr hinnehmbar. "Das ist aus meiner Sicht ein Anschlag auf den Föderalismus", sagte Söder. Es handle sich auch nicht um ein Wahlkampfmanöver ein Jahr vor der Landtagswahl in Bayern. Auch die anderen Geberländer würden allmählich anfangen, über das System nachzudenken. ran/cfm