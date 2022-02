Herber Gipfel-Zoff im Kleingedruckten - Söder sorgte mit spitzer Frage an Scholz für eiskalte Stimmung

Von: Stephanie Munk

Teilen

Bayerns Länderchef Markus Söder hatte bei der Ministerpräsidenten-Konferenz zur Corona-Lage einige Einwände. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Beim Corona-Gipfel hat es offenbar Zoff gegeben. Vor allem Markus Söder habe für eisige Stimmung gesorgt, heißt es - er sei sogar von FDP-Chef Lindner zurückgepfiffen worden.

Berlin - Ein Alltag ohne Coronaregeln, danach sehen sich wohl die meisten. Und beim Corona-Gipfel am Mittwoch, 16. Februar, wurde der Weg dahin geebnet: Nach und nach sollen die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus fallen, bis am 20. März fast nichts mehr davon übrig bleibt. Kanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten einigten sich auf einen Lockerungs-Fahrplan, den der Kanzler danach beschwingt bekannt gab: Man dürfte nun zuversichtlich nach vorne schauen, so Scholz.

Doch wenig später sickert durch: Bei der nicht-öffentlichen Video-Schalte der Länderchefs gab es nicht nur Optimismus und Einigkeit, sondern auch einige nachhaltige Konfliktpunkte. Schon während der Sitzung ließen einige Ministerpräsidenten „Protokollerklärungen“ in den Beschluss hineinschreiben - die Fußnoten dienen oft zur Klarstellung eines Dissens.

Zoff beim Corona-Gipfel: Söder verärgert mit Kommentar gegen Scholz

Bayern, Sachsen und Baden-Württemberg forderten in gesonderten Erklärungen, eine Verlängerung der Regeln zum „Basisschutz“ wie Mundschutz, Abstand und Tests zu ermöglichen. Diese sind bisher in einem Absatz im Infektionsschutzgesetz geregelt, das am 19. März ausläuft. Der Bundestag muss eine neue rechtliche Grundlage schaffen, wenn Basisschutzmaßnahmen auch nach dem 20. März gelten sollen. Dass dies wirklich passiert, scheinen manche Länderchefs trotz Scholz‘ Zusage anzuzweifeln.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) habe den Kanzler in diesem Zusammenhang direkt attackiert, schreibt der Spiegel. Söder habe an Zeiten erinnert, in denen es für Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) leicht war, die Corona-Beschlüsse der Ministerpräsidenten-Konferenz mit ihrer schwarz-roten Mehrheit im Bundestag durchzubekommen. Merkel und Scholz als Vize-Kanzler hätten damals die Mehrheit im Parlament garantiert, soll Söder dem Vernehmen nach gesagt haben. Ob das immer noch so sei? Er sei „verunsichert“, soll Söder gestichelt haben, und frage sich, ob Scholz überhaupt ein Verhandlungsmandat für die Mehrheit im Bundestag habe.

Zoff beim Corona-Gipfel: Lindner schaltet sich ein - „Lieber Markus Söder“

Damit setzte Söder eine harsche Spitze gegen den Kanzler, der mit seiner Ampel-Koalition drei Parteien auf Linie bringen soll - und mit der FDP einen Regierungspartner hat, der schon lange von einem „Freedom Day“ für Deutschland träumt. Eine Idee, für die SPD und Grüne jedoch nicht so ohne Weiteres zu haben sind. Aus der FDP gibt es Forderungen, sogar die Maskenpflicht auslaufen zu lassen. Scholz gerät also unter Druck - bekam bei der Videoschalte aber offenbar sofort Schützenhilfe. Und zwar ausgerechnet von FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner. „Lieber Markus Söder“, solle er laut Teilnehmern gesagt haben, Scholz habe eine Mehrheit im Bundestag „und natürlich hat er auch ein Verhandlungsmandat“.

Auch die SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer (Rheinland-Pfalz) soll Söder zurückgepfiffen haben: „Ich bitte darum, etwas herunterzudimmen, was diese Anwürfe betrifft“, sagte sie laut Spiegel. Sie ärgere sich über die Vorwürfe, wo es doch gerade Unionsministerpräsidenten seien, die schneller öffnen würden, als man es gemeinsam vereinbart habe. Söder war der Bund-Länder-Runde zuvorgekommen und hatte die Lockerungen für Bayern schon am Dienstag beschlossen. SPD-Politikerin Franziska Giffey ärgerte sich außerdem, dass Söder noch während der Diskussion eine Protokollerklärung verschickt habe: „Wenn Protokollerklärungen schon fertig sind, bevor eine Diskussion beendet ist, finde ich das schade“, soll die Berliner Bürgermeisterin bemängelt haben.

Zoff beim Corona-Gipfel: Söder bemängelt erneut Pflege-Impfpflicht von Scholz

Internen Zoff scheint es auch zur Teil-Impfpflicht für Beschäftigte im Pflege- und Gesundheitswesen zu geben. Bund und Länder einigten sich zwar ohne weitere Wortmeldungen darauf, diese Impfpflicht einzuführen. Doch Markus Söder, der zuletzt in Sachen Pflege-Impfpflicht für ordentlich Rabatz gesorgt hatte, ließ es sich nicht nehmen, sich mit einer Protokollerklärung gleichzeitig zu distanzieren. In seinem Vermerk verwies Söder auf „zahlreiche offene Fragen“ und die „Notwendigkeit praxistauglicher, bundeseinheitlicher Vollzugsregeln“. Die bislang von der Bundesregierung dazu vorgelegte Handreichung sei „allenfalls ein erster Schritt“. Die Sicherung der Versorgung im Gesundheits- und Pflegebereich müsse beim Vollzug der einrichtungsbezogenen Impfpflicht „absolute Priorität“ erhalten.

Corona-Gipfel: Auch Sachsen und Sachsen-Anhalt bemängeln Pflege-Impfpflicht

Söder war mit seiner Kritik nicht der einzige: Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer ließ in einer Protokollerklärung festhalten, es erzeuge „Unverständnis und Frust“, die Abwägung zwischen der Durchsetzung der Impfpflicht und der Sicherstellung der Pflege „allein der kommunalen Ebene zu überlassen“. Der Bund solle die Pflege-Impfpflicht auf den Prüfstand stellen. Ihr Zweck sei ohnehin dahingestellt, wo auch viele Geimpfte und Genesene an der Omikron-Variante des Coronavirus erkrankten.

In Sachsen sind nach einer Statistik des Sozialministeriums ein Drittel des Beschäftigten im Gesundheitswesen ungeimpft. Das Bundesland hätte also ein Riesen-Personalproblem, sollten diese nicht mehr arbeiten dürfen. Das Land ließ daher die Vorbereitungen für die Impfpflicht ruhen und wollte zunächst die Ministerpräsidenten-Konferenz abwarten.

Auch Sachsen-Anhalt sah bei der Pflege-Impfpflicht laut seiner Protokollerklärung „noch wichtige Vollzugsfragen offen“. Die Handreichung des Gesundheitsministeriums in Berlin sei „sachdienlich, aber unverbindlich“. Es gebe noch offene arbeitsrechtliche Fragen. Ungeklärt sei bei einer Umsetzung zudem die Frage der Sicherstellung der Versorgung „in Regionen mit hohen Quoten nicht geimpfter Beschäftigter in den betroffenen Einrichtungen“. (smu/dpa)