„Wenn du dich von Söder umarmen lässt ...“: Bilder vom Freiluft-Auftritt mit Kurz sorgen für Spott

Sein Freund der Baum

von Christian Deutschländer schließen

Mike Schier schließen

Markus Söder plant eine Grundsatzrede. Auch zum Holz. Die Bilder von seiner letzten PK an einem Baumstumpf sorgen am Tag davor für Spott.

München - Markus Söder* und die Bäume – es ist eine ganz besondere Beziehung. Der CSU-Chef, der als Klimaschützer punkten will, umarmt sie für Fotos sogar. Jetzt aber hält er eine Pressekonferenz auf einem Baumstumpf. Der Spott ist natürlich nicht weit.

Bilder von Söder-PK verbreiten sich in Rekordtempo - Spott nach Rede an Baumstumpf

Die Bilder der Pressekonferenz aus dem Münchner Hofgarten verbreiten sich unter der Berliner Hauptstadtpresse in Rekordtempo. Für den Freiluft-Auftritt mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz ließ sich die Staatskanzlei etwas Hübsches einfallen. Statt steriler Stehpulte stehen zwei abgesägte Baumstämme im Hofgarten. Die subtile Bildsprache will sagen: Alles öko hier. Passt ja irgendwie, schließlich hat Söder auch schon den Sitzungssaal der Minister mit 3.000 tropischen Pflanzen in 2.000 Töpfen begrünen lassen. Über die Kosten wird an anderer Stelle noch zu reden sein.

Markus Söder: Baum-Botschaft geht nach hinten los - Polit-Presse witzelt

Die Botschaft von Dienstag geht aber ein wenig nach hinten los. Schließlich erinnern sich alle noch an die Bilder von 2019, auf denen Söder an gleicher Stelle mit einem Baum posierte. Einem lebenden. Dieses Foto verstand selbst der größte Politiklaie als Zeichen seiner inhaltlichen Ergrünung. Und jetzt? Abgeholzt? „Was dir droht, wenn du dich von Markus Söder umarmen lässt“, witzelte nun der „taz“-Korrespondent über Söders Baum-Botschaft.

Nein, der Original-Baum steht noch ein paar Meter weiter im Hofgarten. Gut möglich, dass Söder die Holz-Witze noch ein paar Tage begleiten. Er will am Mittwoch bei seiner Grundsatzrede vor der Landtagsfraktion viel über Nachhaltigkeit, Bayerns Wälder und den Rohstoff Holz reden. Schwerpunkt seines Auftritts, der seit ein paar Jahren den inhaltlichen – und meist einzigen – Höhepunkt der CSU*-Klausuren bildet: „Klimaschutz daheim“, Erhalt der Moore, Verzicht auf Plastik. Auf sein Plastikpult hat er ja bereits verzichtet. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.