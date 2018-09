Söder und Kohnen treffen sich zum Wahlduell in Nürnberg

Ausgerechnet in der Heimatstadt von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) findet das wohl einzige Wahlduell mit SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen statt.

Nürnberg - Auf Einladung der „Nürnberger Nachrichten“ findet das Duell am Dienstag (19.30 Uhr) im Restaurant Gutmann am Dutzendteich statt. Nach Angaben der SPD ist es das erste und vermutlich einzige Duell der beiden vor der Landtagswahl in Bayern am 14. Oktober.

Das Wortduell wird nicht im Fernsehen, sondern nur live im Internet zu sehen sein, unter anderem via Facebook, auf der Homepage der „Nürnberger Nachrichten“ und auf www.natascha-kohnen.de.

dpa