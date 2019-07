Söder unglaubwürdig? Mehrheit der Bayern vertraut ihm bei wichtigem Thema nicht

Was nützt es den Acker zum Bohrloch des 21. Jahrhunderts zu erklären wenn die Energiebilanz bestenfalls +/- ausfällt und unser Grundwasser in seiner Qualität dabei den Bach runter geht.

Landwirtschaftsministerin Renate Künast setzte im Jahre 2004 angesichts steigender Ölpreise auf den Ausbau von Bioenergie. Durch den Anbau von Raps könnten Bauern die “Ölscheichs von morgen” werden. Herr Trittin äußerte im Jahre 2005 folgendes: „Der Acker wird zum Bohrloch des 21. Jahrhunderts, der Landwirt wird zum Energiewirt“ (Quelle: Spiegel vom 23.08.2012). Leider hat sich von den Grünen wohl keiner Gedanken darüber gemacht wie ineffizient Biomasse zur Stromerzeugung in der Realität ist. So wandeln denn Pflanzen nur etwa 1% der einfallenden Sonnenenergie zu Biomasse um. Das ist nochmal deutlich weniger als Solarzellen welche hier etwa 10% schaffen.

[-] Beim Raps wird nur ein geringer Teil der Pflanzenmasse zu Bio-Diesel (Samen).

[-] Beim Mais verbrauchen die Mikroben zur Erzeugung von Bio-Gas einen wesentlichen Teil der Pflanzenenergie.

[-] Und im Produktionsprozess, welcher bei beiden Energieträgern von der Bodenvorbereitung bis zum fertigen Energieträger betrachtet werden muss, wird jede Menge Energie verbraucht. Final wird dafür also fast so viel Energie nötig, wie am Ende das fertige Produkt liefert. Für schlechte Erntejahre wie 2018 kann die Energie-Bilanz gar negativ ausfallen. Technisch kann man dies mit dem Parameter EROI formulieren, ein Parameter der angibt, wie viel Energie benötigt wird, um eine gegebene Energiemenge zu wandeln bzw. zu Verfügung zu stellen. In deutscher Sprache ist dies - einfach ausgedrückt - das Verhältnis von Nutzenergie zu Energieaufwand. Insofern ist dieser Parameter eng verwandt zu dem physikalischen Begriff des Wirkungsgrads. Und dieser liegt bei Biomasse EROI ungespeichert Biomasse 3,5. Zum Vergleich ein Atomreaktor der 4. Generation, EROI Dual Fluid Kernreaktor als Entwicklungsprojekt ca.2.000.

[-] Heute wird nun auf 20% der landwirtschaftlichen Nutzfläche Energiemais und Energieraps angebaut. Dazu werden Stickstoffdünger eingesetzt, die das Grundwasser mit Nitrat und Nitrit vergiften, zudem werden dabei Stickoxide und das klimaschädliche Lachgas freisetzt. Um mehr Land für den Anbau nutzen zu können werden die Knicks abgeholzt. Zudem wird als Pflanzenschutzmittel Glyphosat eingesetzt. Mit den bekannten Auswirkungen auf die Artenvielfalt und Natur. Im Winter liegen die Flächen brach und sind der Erosion ausgesetzt. Aber egal, die Grünen Stadtmenschen wissen wie Natur- und Klimaschutz funktioniert und beklagen jetzt das Bienen- und Insektensterben. Und Schuld ist natürlich nicht der Energiepflanzenanbau auf dem Acker, der von einigen, wenigen Prozent auf 20% durch die Grünen seit 2000 maßgeblich mit hochgefahren wurde. Ich kenne etliche Wiesen und Weiden, auf denen früher Gänse und Kiebitze rasteten und brüteten, wo heute Energiemais- und Energieraps wächst. Zudem sind die Landpreise durch den Anbau von Energiepflanzen exorbitant in die Höhe gestiegen. Biolandwirte und Milchbauern können oft die Landpreise und Pachten nicht mehr bezahlen. Diese Fakten dürften in beeindruckender Weise darlegen das GRÜNE + Umwelt ein Oxymoron in sich selbst sind. So wie „alter Knabe“ oder „Eile mit Weile“.

[-] Das die landwirtschaftliche Nutzfläche für Energiemais und Energieraps konkurriert mit der landwirtschaftlichen Nutzfläche für unsere Teller ist inhärent logisch und muss daher von mir nicht näher beleuchtet werden.

Quelle: Anbaufläche von Energiepflanzen in Deutschland nach Art in den Jahren 2007 bis 2017 (in 1.000 Hektar)

2007 ≈ 1.750, 2008 ≈ 1.600, 2009 ≈ 1.650, 2010 ≈ 1.800, 2011 ≈ 2.050,

2012 ≈ 2.100, 2013 ≈ 2.000, 2014 ≈ 2.200, 2015 ≈ 2.300, 2016 ≈ 2.300,

2017 ≈ 2.200

