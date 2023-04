Söder vom CSU-Vorstand einstimmig als Spitzenkandidat für Landtagswahl nominiert

Markus Söder © Sven Simon/IMAGO

Markus Söder ist vom CSU-Vorstand einstimmig zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Bayern nominiert worden.

München in Deutschland - Wie CSU-Generalsekretär Martin Huber am Montag im Anschluss an die Vorstandssitzung in München sagte, erfolgte die Nominierung des bayerischen Ministerpräsidenten auf Vorschlag von Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU). Huber sagte, die Nominierung sei ein großer Vertrauensbeweis und Ausdruck „einer unglaublich starken Arbeit“ Söders als Ministerpräsident.

Ein CSU-Parteitag am 6. Mai muss die Nominierung nun formal besiegeln. Zweifel daran, dass Söder erneut Spitzenkandidat wird, gab es nicht. Der CSU-Chef regiert seit 2018 in Bayern, er führt eine Koalition mit den Freien Wählern. In allen Umfragen hat die derzeitige Koalition eine deutliche Mehrheit. Söder erklärte bereits wiederholt, auch nach der Wahl weiter mit den Freien Wählern regieren zu wollen. ran/cfm