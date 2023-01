Söder will Merz bei der nächsten Kanzlerkandidatur den Vorrang lassen

Markus Söder © teutopress GmbH/IMAGO

Markus Söder, CSU-Vorsitzender, hat keine Ambitionen auf eine Kanzlerkandidatur und will Friedrich Merz den Vortritt überlassen.

München in Deutschland - Der CSU-Vorsitzende Markus Söder will Friedrich Merz (CDU) bei der Frage der nächsten Kanzlerkandidatur den Vorrang lassen. „Ich persönlich habe definitiv keine Ambitionen mehr: Das Thema Kanzlerkandidatur ist für mich erledigt“, sagte Söder dem „Münchner Merkur“ vom Donnerstag in einem gemeinsamen Interview mit Merz. „Aus meiner Sicht ist die Sache klar: Der Parteivorsitzende der CDU hat innerhalb der CDU den klaren Führungsanspruch. Die CDU wiederum hat im Normalfall den Vorrang gegenüber der CSU.“

Merz sprach sich für eine frühzeitige Kür des Unionskanzlerkandidaten aus. „Sie brauchen für die gute Vorbereitung einer Bundestagswahl ein Jahr“, sagte der CDU-Chef. „Unterstellen wir mal, die Wahl findet regulär im Herbst 2025 statt - was bei dieser Ampel ungewisser denn je ist -, dann hieße das: Spätestens im Frühherbst 2024 müssen wir eine Entscheidung treffen.“



Anfang 2021 hatte es zwischen CDU und CSU heftige Auseinandersetzungen um die Kanzlerkandidatur gegeben, die schließlich gegen Söders Willen Armin Laschet (CDU) übernahm. Nach dessen Wahlniederlage übernahm Merz den CDU-Vorsitz. Söder wie Merz betonten im „Merkur“-Interview ihr gutes Verhältnis. pw/hcy