Söder zählt die Grünen an: „Haben alle Positionen beim Klima aufgeweicht“

Von: Moritz Serif

Markus Söder geht mit der Ampel hart ins Gericht. Erst kürzlich hatte er den grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck verbal angezündet.

München – Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident, startet eine neue Breitseite gegen die Ampelkoalition. Dieses Mal knöpft sich Söder die Ökopartei vor. „Die Grünen haben alle bisherigen Positionen beim Klimaschutz aufgeweicht. Von der sogenannten Klimapartei bleibt somit wenig übrig: Dass sie zudem bewusst auf Kohle setzen, sagt alles“, twitterte er.

Tatsächlich haben die Grünen in der Ampel zugestimmt, die strikten Emissionsvorgaben für einzelne Wirtschaftssektoren im Klimaschutzgesetz aufzugeben. Diese können künftig von einem anderen Sektor ausgeglichen werden. Außerdem soll Deutschland erst bis 2045 klimaneutral werden. Notwendig wäre es eigentlich gewesen, bereits 2030 klimaneutral zu sein, da andernfalls das 1,5-Grad-Ziel im Land gerissen wird. Zudem sollen 140 Autobahnprojekte vorangetrieben werden. Der bayerische Ministerpräsident hat also nicht gänzlich Unrecht mit seiner Kritik.

Söder gegen Habeck: Bestreitet „ideologischen Weg“

Erst kürzlich hatte Söder Wirtschaftsminister Robert Habeck verbal angezündet. Dieser bestreite einen „ideologischen Weg“. Weite Teile der Bevölkerung drohe eine „grüne soziale Armut“. „Die ökologische Frage“ dürfe nicht „zulasten der sogenannten kleinen Leute gehen“. Es sei „der falsche Ansatz“, Öl- und Gasheizungen zu verbieten. Viele Menschen drohten dadurch, sozial abgehängt zu werden.

Söder ist aktuell im Vorwahlkampfmodus zur anstehenden bayerischen Landtagswahl. Dazu nutzt er Twitter verstärkt, um Botschaften abzusetzen. So auch, als der bayerische Ministerpräsident sich über die Tagesschau echauffierte. „Das kann doch nicht ernst gemeint sein? Der Woke-Wahn muss von der ARD korrigiert werden. Für so einen Unsinn braucht es keine Zwangsgebühren“, forderte er.

Söder leistete sich kürzlich Merz-Affront

Söder selbst soll sich laut eines Welt-Berichts kürzlich allerdings einen Affront geleistet haben. So hat Friedrich Merz in der Union zum Treffen der Landesvertretungen in Berlin eingeladen. Dieses Mal fand es in der bayerischen Landesvertretung statt, die „besonders repräsentativ ist“. ES habe gutes Essen und gepflegte Getränke gegeben. Einer habe jedoch ausgerechnet gefehlt: der bayerische Ministerpräsident!

Stattdessen schickte Söder Florian Herrmann, den Chef der Bayerischen Staatskanzlei, nach Berlin. Eigentlich müsse man persönlich erscheinen. Merz habe allerdings eine Ausnahme gemacht, um überhaupt einen Gastgeber zu haben. Es war übrigens nicht das erste Mal, dass Söder das Treffen schwänzte. Bereits 14 Mal hatte sich die Union in der Merz-Runde getroffen. Ausgerechnet jedes Mal fehlte Söder. (mse)