Söder zu Krankenhausreform: „Werden uns mit Händen und Füßen wehren“

Markus Söder © Sven Simon/IMAGO

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, hat davor gewarnt, dass es durch Lauterbachs Reformpläne zu einem Kahlschlag für die Krankenhäuser im ländlichen Raum kommen könnte.

München in Deutschland - „Medizin darf kein Privileg der Ballungszentren sein“, sagte Söder am Dienstag im Anschluss an eine Sitzung seines Kabinetts in München vor Journalisten. „Deswegen werden wir uns mit Händen und Füßen wehren gegen diese Reform, die zu Lasten der kleinen Häuser geht.“

Lauterbach will bis zur Sommerpause einen gemeinsamen Entwurf von Bund und Ländern zur Reform der Krankenhausfinanzierung vorlegen. Bayern fürchtet durch die bisher bekannten Pläne Nachteile für den ländlichen Raum. Das bayerische Kabinett legte ein Förderprogramm auf, mit dem in den kommenden fünf Jahren insgesamt hundert Millionen Euro für kleinere Krankenhäuser bereitgestellt werden. ran/cfm