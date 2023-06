Wagner-Söldner marschieren in Russland ein – Putin spricht von „Verrat“

Der russische Präsident Wladimir Putin während seiner Fernsehansprache. © Pavel Bednyakov/Imago

Nach dem Einmarsch der Wagner-Gruppe in Russland reagiert Putin erbost. Gegen Drahtzieher Prigoschin und die restlichen „Verräter“ würden Maßnahmen ergriffen.

Update vom 24. Juni, 11.00 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat angesichts des bewaffneten Aufstands des Chefs der Söldnerarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, von „Verrat“ gesprochen und zur Ausschaltung der Drahtzieher aufgerufen. Die Streitkräfte hätten Befehl, gegen die Organisatoren vorzugehen, sagte der Kremlchef am Samstag in einer Fernsehansprache an die Nation. Wer Waffen erhebe und bewaffneten Aufstand organisiere, werde bestraft. Putin forderte die Wagner-Kämpfer auf, ihre Teilnahme an kriminellen Handlungen umgehend zu beenden. Prigoschin galt bislang als Vertrauter des Präsidenten.

Zugleich bestätigte Putin die Blockade wichtiger Objekte in der südrussischen Stadt Rostow am Don durch die Söldnertruppe. „Faktisch ist die Arbeit von Organen der zivilen und militärischen Führung blockiert“, sagte Putin in der vom Staatsfernsehen übertragenen Ansprache ans russische Volk. Über die Lage des an die Ukraine grenzende Gebiet Rostow sagte er: „Sie bleibt schwierig.“

Das Verteidigungsministerium rief die Söldner indes zum Aufgeben auf. Sie seien von Prigoschin in ein „kriminelles Abenteuer“ ineingezogen worden. „Viele Ihrer Kameraden aus mehreren Einheiten haben ihren Fehler bereits erkannt, indem sie um Hilfe gebeten haben, damit sie sicher an ihre Einsatzorte zurückkehren können“, hieß es. „Bitte seien Sie vernünftig und nehmen Sie schnellstmöglich Kontakt mit Vertretern des russischen Verteidigungsministeriums oder den Ordnungsorganen auf. Wir garantieren die Sicherheit aller.“

Russland: Wagner-Söldner übernehmen Stadt Rostow am Don

Erstmeldung vom 24. Juni: Rostow am Don – Der russische Söldnerchef Jewgeni Prigoschin hat mit seiner Truppe Wagner nach eigenen Angaben wichtige militärische Objekte in Rostow am Don im Süden Russlands besetzt. „Unter unserer Kontrolle befinden sich Militärobjekte Rostows, darunter auch der Flugplatz“, sagte Prigoschin in einem veröffentlichten Video.

Er behauptete, in der Stadt in der Grenzregion zur Ukraine kontrollierten seine Kämpfer auch das Hauptquartier der russischen Armee für den Süden des Landes. Unabhängig überprüfen ließ sich das zunächst nicht. Eine Stellungnahme des russischen Verteidigungsministeriums gab es nicht dazu. Verfolgen Sie unsere News im Ticker auf fr.de. Hier finden Sie ein Überblickstück zum Konflikt, und warum Prigoschin Jagd auf Putins Minister macht.

Wagner-Söldner marschieren in Russland ein – alarmierter Putin kündigt Rede an

Derweil kündigte der Kreml eine Rede von Präsident Wladimir Putin an. Der Staatschef werde sich in Kürze an die Öffentlichkeit wenden, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge.

Prigoschin sagte in dem Video außerdem, vom Flugplatz in Rostow starteten weiter planmäßig Kampfflugzeuge für den Krieg gegen die Ukraine. „Die Flugzeuge (...) heben planmäßig ab.“ Der Chef der russischen Privatarmee Wagner, der eine zentrale Rolle bei Moskaus Krieg gegen die Ukraine spielt, hatte sich zuvor offen gegen die Militärführung gewandt.

Prigoschin will Putins Minister Schoigu

In sozialen Netzwerken tauchte zudem ein Video auf, das Prigoschin mit Russlands Vize-Verteidigungsminister Junus-Bek Jewkurow zeigen soll. Darin ist zu hören, wie der Söldnerchef mit einem Vormarsch nach Moskau droht, sollten sich Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow vor ihm verstecken.

Gegen Prigoschin ermitteln die Behörden in Moskau wegen Aufrufs zu einem bewaffneten Aufstand. Der Inlandsgeheimdienst FSB hatte die Wagner-Söldner aufgerufen, Prigoschin festzusetzen. Der Kreml in Moskau teilte mit, dass Präsident Wladimir Putin fortlaufend über die Lage informiert werde. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden in der russischen Hauptstadt deutlich ausgeweitet. In der Nacht waren Militärfahrzeuge im Stadtzentrum unterwegs gewesen. dpa