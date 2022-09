Streitpunkt Soja: EU-Abgeordnete wird deutlich – „Die Scheiße bleibt da“

Nachhaltige Landwirtschaft

Von Franziska Schwarz schließen

Das Steak gibt es nur, wenn das Rind Futter hatte. Für Futter muss aber teils der Regenwald weichen. Auch Grünen-Agrarminister Özdemir sieht: In der Frage brennt es aktuell.

Brüssel - Die Gas-Krise, der Ukraine-Krieg, der anstehende Herbst mit seinen neuen Corona-Regeln: Für die Debatten um Klima und nachhaltige Landwirtschaft bleibt da gefühlt kaum mehr Energie übrig. Die Europaabgeordnete Maria Noichl hat jetzt mit markigen Worten auch an diese Krisen erinnert: „Wir wissen doch alle, wenn wir Soja importieren und Fleisch exportieren, dass die Scheiße dableibt.“ Mit diesen Worten zitiert br24.de die SPD-Politikerin.

Die Europaabgeordnete Maria Noichl wird deutlich: Eine nachhaltige Landwirtschaft braucht weniger Nutztiere, also weniger Getreide im Trog und weniger Stickstoff im Boden. pic.twitter.com/Grr8Iitseg — BR24 (@BR24) September 17, 2022

Soja gehört mit Palmöl, Zucker und Fleisch aktuell zu den wichtigsten globalen Rohstoffen. Der Anbau von Soja als Futter für Rinder und andere Nutztiere wurde in den vergangenen Jahrzehnten stark ausgeweitet - mit der Folge, dass in tropischen und subtropischen Ländern Wälder verschwinden.

Der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments schlug vergangene Woche vor, in der EU nur noch Produkte zu erlauben, die nicht zur weltweiten Entwaldung beitragen. Rund zehn Prozent der weltweiten Entwaldung resultieren aus dem Verbrauch der EU.

Özdemir und das Soja-Problem: „Da geht wertvoller Wald verloren“

Im brasilianischen Amazonasgebiet gibt es aktuell die schwersten Brände seit fast fünf Jahren. Zwischen Juni und Oktober ist in Brasilien Waldbrandsaison. Meist werden zunächst die Bäume gefällt und die abgeholzten Flächen dann in Brand gesteckt, um neue Weideflächen und Ackerland für den Soja-Anbau zu schaffen. Weil der Regenwald im Amazonasgebiet immense Mengen des Klimagases CO2 binden kann, hat er auch für das Weltklima große Bedeutung.

Auch Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) sprach im Sommer davon, dass die hiesige Landwirtschaft nicht zur Abholzung in anderen Teilen der Welt führen solle: „Da reden wir dann mal darüber, dass Soja in Brasilien angebaut wird, das hier dann verfüttert wird“, sagte Özdemir. „Da tragen wir dazu bei, dass wertvoller Wald verloren geht.“

Streitpunkt Soja: Lieber für den menschlichen Verzehr als für Tiere?

Internationale Organisationen haben sich unterdessen für eine Umorientierung hin zu mehr pflanzlicher Ernährung in Deutschland und Europa ausgesprochen. Sie forderten unter anderem „eine Priorisierung des Pflanzenanbaus für den menschlichen Verzehr statt für die Verfütterung an Tiere oder Erzeugung von Energie“.

Die hohen Getreidepreise könnten kurzfristig gesenkt werden, „wenn in Europa die Schweinemast und damit die hohe Nachfrage nach Futtermitteln schnell und effektiv unter Entschädigung der betroffenen Betriebe temporär gedrosselt wird“, erklärte der Agrarexperte des katholischen Hilfswerks Misereor, Felix Prinz zu Löwenstein.

Waldbrände im Amazonas: „Brechen in diesem Jahr Rekorde“

Zurück zum Amazonas: Das Thema Umweltschutz könnte auch bei der Präsidentenwahl in Brasilien Anfang Oktober eine Rolle spielen. Brasiliens rechter Präsident Jair Bolsonaro sieht das Gebiet vor allem als wirtschaftliches Potenzial und will weitere Flächen für Landwirtschaft und Bergbau erschließen. Sein Gegenkandidat, Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, hat hingegen versprochen, den Umwelt- und Klimaschutz künftig zu stärken. In den Umfragen liegt Lula derzeit deutlich vorn. (frs mit Material von dpa und AFPs)