Solidarität mit Ukraine: Demos und Gedenkminuten in deutschen Städten

Teilen

Mahnmal: Panzerwrack eines T 72 aus der Ukraine steht vor russischer Botschaft © IMAGO

Ein Jahr nach Kriegsbeginn haben sich Politiker, Bürger und Vereine in vielen deutschen Städten solidarisch mit der Ukraine gezeigt.

Berlin - Mehrere Landtage brachten ihre Solidarität zum Ausdruck, indem sie ukrainische Fahnen hissten und der Opfer gedachten. In Hamburg waren Bürgerinnen und Bürger um 12.00 Uhr zu einer Gedenkminute aufgerufen, zu der etwa die Hochbahn still stand. Am Flughafen der Hansestadt pausierte nach Angaben einer Sprecherin kurz der Check-in.

Mittags demonstrierten Menschen in Berlin, wo am Nachmittag eine weitere Protestaktion mit mehr als 12 000 Teilnehmern geplant war. Auch in zahlreichen weiteren Städten wollten Menschen auf die Straße gehen, etwa in Köln, Dresden und Frankfurt am Main. Zwischen Münster und Osnabrück war eine Menschenkette mit mehreren Tausend Menschen geplant.

Russische Truppen waren am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert. In dem Krieg wurden bisher Tausende Soldaten beider Seiten und nach UN-Angaben mehr als 8000 Zivilisten getötet. (dpa)