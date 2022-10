Solidarität mit Protestierenden im Iran: Melbourne will Wahrzeichen in Farben der iranischen Flaggen beleuchten

Am Freitagabend sollen alle Wahrzeichen beleuchtet werden. © IMAGO/JAMES ROSS

Melbourne möchte als Zeichen der Solidarität mit den Protestierenden im Iran die Wahrzeichen der Stadt in grün-weiß-roten Farben der Landesflagge beleuchten, kündigt die australische Metropole an.

Melbourne - Dies kündigte der Premierminister des Bundesstaates Victoria, Daniel Andrews, am Freitag an. «Unabhängig vom Geschlecht sollten alle Menschen gleich behandelt werden. Genau dafür haben sich tapfere iranische Frauen und Mädchen eingesetzt», twittere Andrews. «Heute Abend werden wir ihnen zur Seite stehen, indem wir Wahrzeichen in ganz Melbourne in den Farben der iranischen Flagge beleuchten.»

Auslöser der systemkritischen Massenproteste war der Tod der 22 Jahre alten iranischen Kurdin Mahsa Amini. Die Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie die Zwangsvorschriften für das Tragen eines Kopftuchs nicht eingehalten haben soll. Die Frau starb am 16. September in Polizeigewahrsam. Seit ihrem Tod gibt es landesweite Demonstrationen gegen den repressiven Kurs der Regierung sowie das islamische Herrschaftssystem. (dpa)