Somaliland spaltet sich: Drei Provinzen wollen wieder zu Somalia gehören

Die Stammesältesten dreier Provinzen in der abtrünnigen Region Somaliland verkünden, dass sich diese Somalia wieder annähern wollen © Hassan Bashi / IMAGO

Drei Provinzen der abtrünnigen Region Somaliland am Horn von Afrika möchten sich wieder Somalia anschließen.

Mogadischu – Das teilte der Clan-Ältestenrat der Provinzen Sool, Sanaag und Ceyn am Montag mit. Somaliland solle seine Streitkräfte unverzüglich abziehen, forderte der Ältestenrat. Die Provinzen machen etwa ein Drittel des Gebiets von Somaliland aus. Sie werden sowohl von Somaliland sowie der benachbarten semiautonomen somalischen Region Puntland für sich beansprucht. Zuletzt war es dort immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Weder Somalia noch Somaliland äußerten sich am Montag zu der Entscheidung des Ältestenrats.

Somaliland, eine Region im Norden Somalias mit rund 3,5 Millionen Einwohnern, ist seit mehr als drei Jahrzehnten praktisch unabhängig. Völkerrechtlich wird Somaliland jedoch nur von Taiwan anerkannt, obwohl es als politisch stabiler gilt als Somalia selbst. Ein Grund für das Zögern der internationalen Gemeinschaft ist wohl der seit Jahren ungelöste Konflikt um die Zugehörigkeit der Provinzen nahe der äthiopischen Grenze, zu denen auch Sool gehört.

In Somaliland erklärte der Sprecher des Innenministeriums, Abdiwahid Ahmed Karshe, am Montag, Soldaten seien nahe der Stadt Laascaanood angegriffen worden. Somalias Präsident Hassan Sheikh Mohamud hatte sich im Vorfeld der Erklärung der Clanältesten zurückgehalten und an Somaliland appelliert, eine friedliche Lösung zu finden. (dpa)