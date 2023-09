Erdrutsch für die Ampel: AfD legt in Umfrage zur Bundestagswahl zu

Von: Karsten Hinzmann

Rekordhoch für die AfD. Laut einer Umfrage wäre die rechtspopulistische Partei um Alice Weidel drittstärkste Kraft. Sie bedient Ängste vor Zuwanderung.

Berlin – Das Ergebnis gibt zu denken: Die AfD marschiert voran in der Wählergunst. Laut Umfragen des Meinungsforschungsinstituts Insa bekäme die „Alternative für Deutschland“ 22 Prozent der Wählerstimmen, würde am kommenden Sonntag der Bundestag gewählt werden. Laut Insa ein Zugewinn von einem Prozentpunkt zur letzten Umfrage.

Insa hatte im Auftrag der Bild am Sonntag 1201 Menschen befragt, welche Partei sie wählen würden, wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl. Im Vergleich zur ersten Insa-Sonntagsfrage in diesem Jahr (2023) hat die AfD sieben Prozent zugelegt. Auch die CDU/CSU profitiert mit einem Umfrage-Ergebnis von 27 Prozent und stabilisiert damit das Ergebnis der Vorwoche. Die Linke wäre nach den Umfragen mit 5 Prozent im Bundestag vertreten. Eine erneute Regierungskrise zieht am Horizont auf.

Sie hat gut Lachen – im Moment: Die AfD und ihre Vorsitzende Alice Weidel stehen in der Sonntagsfrage bei 20 Prozent Zustimmung. © Frederic Kern/Imago

Beliebtheit der Ampel sinkt weiter bei Umfragen

Wie mies die Stimmung der Wähler ist, beweist die Stagnation der Ampel-Parteien: Laut Insa bekämen die SPD 18 Prozent, die Grünen 13 und die FDP 7 Prozent. Zum Vergleich: Die SPD war aus der jüngsten Bundestagswahl 2021 mit 25,7 Prozent hervorgegangen, die Grünen mit 14,8 und die FDP mit 11,5 Prozent. Das aktuelle Ergebnis bedeutet einen Erdrutsch für die Regierungsparteien. Und möglicherweise einen Rechtsruck in Deutschland. Im Herbst 2025 wird der Bundestag neu gewählt. Anfang September war die AfD mit ihrer Chefin Alice Weidel mit absolutem Gestaltungswillen an die Öffentlichkeit getreten und will künftig im Bund mitregieren.

Laut ihres 10-Punkte-Sofortprogramms von ihrer Klausurtagung im thüringischen Oberhof strebt die AfD zügige Neuwahlen an und eine Regierungsübernahme – „geflasht von den eigenen Umfrage-Ergebnissen“, wie das ZDF berichtet. Der AfD-Höhenflug könnte von den Zukunftsängsten der Bevölkerung profitieren: Angst vor unbezahlbaren Energiekosten, Angst vor der Zuwanderung Fremder, Angst vor dem Verlust nationalstaatlicher Souveränität an die Europäische Union. Obwohl die prognostizierten 20 Prozent für eine Regierungsübernahme zu wenig sind und auch keine Partei mit der AfD koalieren würde, offenbaren sie ein Paradox.

Sonntagsfrage macht klar: Die AfD treibt die Ampel-Koalition vor sich her

„Das Programm der AfD schadet ihren eigenen Wählern“, behauptet der Ökonom Marcel Fratzscher; er ist Präsident des Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Nach Fratzschers Meinung verfolge die AfD „eine Politik, die populistisch ist, die nach unten tritt, die Menschen ausgrenzen will und viele AfD-Wählerinnen und -Wähler realisieren, glaube ich, nicht, dass, wenn eine solche Politik umgesetzt würde, nicht nur Ausländer und Geflüchtete einen hohen Preis zahlen würden, sondern letztlich auch sie“, wie er gegenüber dem ZDF gesagt hat.

Die AfD tritt nicht nur markig auf, laut Fratzschers Meinung würde sie die Sense an den Sozialstaat legen und damit zuerst ihre Wählerinnen und Wähler belasten – beispielsweise hatte die AfD als Gegenentwurf zur Einführung des Bürgergelds gefordert, Transferleistungen auf eine Karenzzeit von sechs Monaten zu begrenzen und sie daran zu knüpfen, wie weit Empfänger bereit seien, „Bürgerarbeit“ zu leisten. Den langfristigen Bezug von Transferleistungen wollten sie ganz stoppen. Laut dem auf tagesschau.de veröffentlichten Deutschland-Trend sind aktuell aber weder die Energie- noch die Sozialpolitik entscheidungsrelevante Themen für AfD-Anhänger, sondern vor allem die Migrationspolitik: „Knapp zwei Drittel der AfD-Anhänger nennen laut Sonntagsfrage die Zuwanderung als eines der drei wichtigsten Themen für die Entscheidung, derzeit die AfD wählen zu wollen.“

Wie brisant dieses Thema ist, beweist neben Vorstößen der Opposition jetzt auch die Rebellion des Regierungspartners FDP: Nach dem Vorschlag von CDU-Parteichef Friedrich Merz die Zahl der sicheren Herkunftsländer zu erhöhen, um Asylbewerber schneller abschieben zu können, ist jetzt auch die FDP vorgeprescht mit einer gleichlautenden Forderung Marokko, Tunesien und Algerien als sicher einzustufen. Insofern ist anzunehmen, dass die AfD mit ihren Umfrage-Ergebnissen die Regierungsparteien tatsächlich vor sich hertreibt. Das bestätigt zumindest der Politikwissenschaftler Thorsten Faas gegenüber der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung: „Insofern haben Wahlumfragen nicht nur diesen strategisch-spielerischen Aspekt ‚Wie geht die Wahl eigentlich aus‘, sondern sie sind auch für die Politik immer wieder ein wichtiges Instrument, um zu erfahren, was die breite Bevölkerung eigentlich denkt.“