Zieht Russland jetzt Nato-Staat in den Krieg hinein? Nächster Drohnenfund nährt Sorge

Von: Christian Stör

Teilen

In Rumänien tauchen erneut Trümmerteile auf. Sie scheinen von russischen Drohnen zu stammen. Weitet sich der Ukraine-Krieg nun doch in Richtung Westen aus?

Bukarest - Die Angst vor einer Eskalation im Ukraine-Krieg nimmt weiter zu. Grund ist die Situation in Rumänien. In dem Nato-Land sind binnen weniger Tage gleich zweimal Trümmer von Drohnen gefunden worden. Die Fragmente ähnelten den vom russischen Militär eingesetzten Drohnen, hieß es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums.

Zunächst blieb unklar, ob die Teile, die am Samstag (9. September) in der Nähe des rumänischen Dorfes Plaur sichergestellt wurden, auf einen neuen russischen Drohnenangriff zurückgingen. Bereits wenige Tage zuvor hatte das rumänische Militär Teile von Drohnen bei Plaur gefunden. Die Ortschaft liegt am Chilia-Arm der Donau, die die Grenze zur Ukraine bildet.

Dieses Foto zeigt einen Feuerball am Horizont am ukrainischen Donauufer, gesehen von Chilia Veche im Osten Rumäniens in der Nacht zum Dienstag, 5. September 2023. © Mircea Franc/dpa

Nato-Staat Rumänien findet erneut Teile von Drohnen an ukrainischer Grenze

Die rumänische Regierung wandte sich nun direkt an Russland. Zum einen bestellte das Außenministerium den russischen Botschafter ein. Zum anderen richtete die Regierung eine Protestnote an die russische Seite. Sie forderte den Kreml darin „nachdrücklich“ auf, „die Maßnahmen gegen die ukrainische Bevölkerung und Infrastruktur einzustellen, einschließlich solcher, die in irgendeiner Weise die Sicherheit der rumänischen Bürger in der Region gefährden würden“.

Unterdessen verurteilte der rumänische Präsident Klaus Iohannis die „Verletzung des rumänischen Luftraums“ scharf. Sie sei mit realen Risiken für die Sicherheit der Menschen in diesem Gebiet verbunden. Er habe Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg darüber informiert, dass erneut Teile einer Drohne auf rumänischem Gebiet abgestürzt seien. Stoltenberg habe die volle Solidarität der Nato-Partner bekräftigt.

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Rumänien nach Trümmerfund in Alarmbereitschaft - Nato versucht zu beschwichtigen

Stoltenberg wiederum bezeichnete die russischen Angriffe in der Nähe der ukrainisch-rumänischen Grenze als „destabilisierend“ - auch wenn es keine Anzeichen dafür gebe, dass Russland absichtlich Nato-Gebiet habe treffen wollen. Auch die Regierung in Bukarest geht nicht von einem beabsichtigten Angriff Russlands auf ihr Hoheitsgebiet aus.

Allen beschwichtigenden Worten zum Trotz ist die Lage in Rumänien nach den jüngsten Vorfällen äußerst angespannt. Schon nach dem ersten Fund von Trümmerteilen hatte Iohannis scharfe Töne angeschlagen. Man sei in Alarmbereitschaft und in ständigem Kontakt mit den Nato-Verbündeten. Russlands Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur in der Nähe Rumäniens seien „Kriegsverbrechen“. Daraufhin hatte US-Außenminister Antony Blinken angekündigt, dass die USA zusätzliche F-16-Kampfjets nach Rumänien entsenden, um den rumänischen Luftraum zu überwachen. Stoltenberg begrüßte diesen Schritt nun ausdrücklich. (cs/dpa)