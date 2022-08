Sozialverband VdK: Warnung vor sozialer Krise und Forderung nach Entlastungsmaßnahmen

Die VdK-Präsidentin wendet sich an die Bundesregierung und bittet um Änderungen. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Steigende Lebensmittelpreise und enorme Energiekosten: Der Sozialverband VdK warnt vor sozialen Verwerfungen.

München - «Eine soziale Krise muss unter allen Umständen verhindert werden», sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele am Donnerstag in München. «Ich appelliere deshalb an die Bundesregierung, einen vernünftigen Weg zu gehen und Menschen zielgerichtet zu entlasten.» Es könne nicht sein, dass Rentner, Alleinerziehende, Behinderte und andere Menschen mit niedrigem Einkommen im Winter in kalten Wohnungen frören.

Der Sozialstaat müsse gestärkt aus diesen schwierigen Zeiten hervorgehen, betonte Bentele. Entlastungsmaßnahmen gingen aber oft an den Bedürftigen vorbei. Als Beispiel nannte sie die 300 Euro hohe Energiepreispauschale im Fall von Rentnerinnen und Rentnern. Dagegen werde der VdK, mit 2,1 Millionen Mitgliedern der größte Sozialverband in Deutschland, klagen. (dpa)