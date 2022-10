Spanien: Aufruf zu Mord an Ministerpräsident Sánchez mit mehr als acht Jahren Haft bestraft

Teilen

Der Aufruf zur Ermordung von Regierungsschef Sánchez wurde mit mehr als acht Jahren Haft bestraft (Symbolfoto: Gerichtsurteil). © U. J. Alexander via IMAGO

Ein Mann, der über Whatsapp zur Ermordung des spanischen Regierungsschefs Pedro Sánchez aufgerufen hat, ist zu einer Haftstrafe von acht Jahren und neun Monaten verurteilt worden.

Madrid - Im Berufungsverfahren erhöhte der Nationale Gerichtshof in Spaniens Hauptstadt Madrid die Länge des Freiheitsentzuges um 15 Monate, wie die spanische Justiz am Donnerstag mitteilte. In einem ersten Verfahren war der 67-Jährige von einer Vorinstanz wegen des Vorschlags zum Mord und des illegalen Besitzes von Kriegswaffen zu sieben Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden.

Bei der Festnahme des erfahrenen Schützen und Mitarbeiters eines Sicherheitsdienstes hatte die Polizei 2018 mitgeteilt, man habe einen Anschlag auf den in Madrid geborenen Sánchez (heute 50) vereitelt. Die Justiz bekräftigte nun diese Aussage. Der Beschuldigte habe auf Whatsapp nicht nur Dampf abgelassen und «Phantasien geteilt». Er weise «die Einstellung eines Mörders» auf. Der Mann aus dem katalanischen Terrassa habe wegen seines «ideologischen Radikalismus» und des «Waffenarsenals» in seinem Haus eine große Gefahr dargestellt.

Der Katalane hatte sich für die Pläne der linken Regierung rächen wollen, die damals in einem riesigen Mausoleum nordwestlich von Madrid liegende Leiche von Diktator Francisco Franco (1892-1975) umzubetten. Der Ort war zur Pilgerstätte von Rechtsextremen geworden. Ungeachtet der Kritik auch der konservativen Opposition, die unter anderem von «Grabschändung» sprach, erfolgte die Umbettung im Oktober 2019. Seitdem liegt der «Generalísimo» auf dem Friedhof El Pardo-Mingorrubio nördlich von Spaniens Hauptstadt Madrid begraben. (dpa)