Spanien-Wahl 2023: Aktuelle Umfragen zur Parlamentswahl

Von: Christian Stör

Ministerpräsident Sánchez ruft für den 23. Juli eine vorgezogene Parlamentswahl in Spanien aus. Die wichtigsten Umfragen im Überblick.

Madrid - In Spanien steht in diesem Jahr eine vorgezogene Parlamentswahl an. Anstelle der ursprünglich geplanten Wahl Ende des Jahres wird nun bereits am 23. Juli ein neues Parlament gewählt. Der Hintergrund für diese Entscheidung liegt im Misserfolg der linken Parteien bei den Regional- und Kommunalwahlen am 28. Mai. Spanien ist dadurch deutlich nach rechts gerückt. Der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez beschloss daraufhin, „das Parlament aufzulösen und eine Parlamentswahl anzusetzen“.

Als Regierungschef und Vorsitzender der sozialdemokratischen PSOE übernehme er die Verantwortung für das Wahlergebnis, erklärte Sánchez. In der Tat konnte die oppositionelle konservative Volkspartei (PP) in vielen Gebieten einen klaren Triumph verbuchen. Auch die rechtsextreme Vox-Partei feierte sich als Wahlgewinnerin. Dies dürfte Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo allerdings Unbehagen bereiten. Der Vorsitzende der PP strebt nämlich bei der Parlamentswahl vor allem danach, die politische Mitte zu erobern und sie mit einer moderaten Linie zu überzeugen. Von Vox hat er sich dagegen bisher abzugrenzen versucht.

Die PP war nach den Regional- und Kommunalwahlen in Feierlaune. Der Vorsitzende Alberto Núñez Feijóo (Mitte) freut sich in der Parteizentrale in Madrid zusammen mit der Madrider Regionalpräsidentin Isabel Diaz Ayuso (links) und dem Bürgermeister von Madrid, José Luis Martinez Almeida (rechts). © JAVIER SORIANO/afp

Aktuelle Umfragen vor der Spanien-Wahl am 23. Juli: der Wahltrend

Ministerpräsident Sánchez geht schwer belastet in die Parlamentswahl am 23. Juli. Die Parteien links von der PSOE, die bisher als Koalitionspartner oder Unterstützer fungierten, sind tief gespalten. Darüber hinaus musste auch der linksalternative Koalitionspartner Podemos deutliche Stimmenverluste hinnehmen.

Die Umfragen vor der Parlamentswahl lassen nichts Gutes für die Regierung erahnen. Laut dem von PolitPro errechneten Wahltrend erreichen die Koalitionspartner PSOE und Podemos zusammen nur etwas mehr als 30 Prozent der Stimmen. Damit könnte die Regierung nicht im Amt bleiben. Im Wahltrend wurden die Sonntagsfragen von Instituten berücksichtigt, die Umfragen in den vergangenen drei Monaten durchgeführt haben (Stand: 30. Mai).

Partei Prozent PP 30,2 PSOE 24,7 Vox 14,0 Sumar 10,8 Podemos 6,1 ERC 2,7 Ciudadanos 2,1 JxC 1,8 Sonstige 7,6

„Data10“-Umfrage zur Spanien-Wahl 2023 am 23. Juli

Noch deutlicher sieht das Ergebnis bei der ersten Umfrage aus, die nach den Regional- und Kommunalwahlen veröffentlicht wurde. Gemäß der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts „Data10“ liegt die konservative PP deutlich in Führung, die rechtspopulistische Vox-Partei würde demnach mehr als 15 Prozent der Stimmen erhalten, die PSOE klar verlieren..

Partei Prozent PP 33,7 PSOE 21,3 Vox 15,4 Sumar/Podemos 15,0 zusammen JxC 2,6 ERC 2,5 EHB 1,6 EAJ/PNV 1,5 Ciudadanos 1,4 Sonstige 5,0

So lautete das Ergebnis der Spanien-Wahl 2019

Bei der Parlamentswahl am 10. November 2019 verlor die regierende sozialdemokratische PSOE zwar drei Mandate, blieb jedoch die stärkste Partei. Podemos verlor sogar sieben Sitze. Auf der rechten Seite des Parteienspektrums waren die Verschiebungen deutlicher. Die PP konnte um 22 Sitze zulegen und Vox um 28 Sitze. Die rechtsliberale Ciudadanos hingegen verlor 47 Mandate. Die Minderheitsregierung unter der Führung von Pedro Sánchez, bestehend aus PSOE und Podemos und toleriert von separatistischen und nationalistischen Regionalparteien, wurde Anfang Januar 2020 vom Parlament bestätigt. (cs/dpa)

