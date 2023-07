Feijóo bleibt beim letzten TV-Duell vor Spanien-Wahl fern – Sánchez: „Ist ihm peinlich“

Vor der Spanien-Wahl bleibt Konservativer Alberto Núñez Feijóo beim letzten TV-Duell fern. © Patricia Galiana/dpa

Beim letzten TV-Duell vor der Spanien-Wahl verweigert Konservativer Feijóo seine Teilnahme. Regierungschef Sánchef macht sich das zu Nutze.

Madrid – Vor der Spanien-Wahl laufen die Kampagnen auf Hochtouren. Während Regierungschef Pedro Sánchez im letzten TV-Duell überzeugen kann, lässt sich sein Konkurrent gar nicht erst blicken. Der Umfragen zufolge in der Wählergunst vorne liegende Kandidat der konservativen Volkspartei (PP), Alberto Núñez Feijóo, verweigert seine Teilnahme. Sein möglicher Koalitionspartner Santiago Abascal von der rechtspopulistischen Vox stand deshalb am Mittwochabend (19. Juli) dem sozialistischen Sánchez und seiner Stellvertreterin vom linkeren Wahlbündnis Sumar, Yolanda Díaz, allein gegenüber.

Vor Spanien-Wahl: Konservativer Feijo bleibt vom letzten TV-Duell fern

Sancheź nutzte die Gelegenheit und ging direkt auf Abascal und Feijóo los. „Feijóo ist hier nicht erschienen, weil es ihm peinlich ist, zusammen mit ihnen, Herr Abascal, aufzutreten“, sagte Sánchez. Abascal machte nach Einschätzung spanischer Kommentatoren einen eher blassen Eindruck. Er wiederholte seine Wahlkampfslogans, die Spanier seien unter der linken Regierung verarmt und müssten vor illegalen Immigranten und Kriminalität geschützt werden. Der Staat sei zudem beim Schutz von Minderheiten und der Umwelt viel zu weit gegangen. Sánchez warf ihm vor, wie Ex-US-Präsident Donald Trump den Klimawandel zu leugnen.

Bei der letzten TV-Debatte wurde zudem der tiefe Graben zwischen linken und rechten Kräften erneut deutlich geworden. Feijóo will mit der europaskeptischen Vox zusammengehen, wenn er anders keine Regierung bilden kann. Eine absolute Mehrheit der konservativen Volkspartei erschien den Umfragen zufolge unwahrscheinlich. Ob dem Konservativen die Abwesenheit bei der Debatte geschadet hat, darüber gingen die Meinungen in spanischen Medien auseinander.

Spanien-Wahl 2023: Sánchez schlägt sich bei letztem TV-Duell besser

Der Regierungschef schlug sich bei diesem TV-Duell besser, als bei der einzigen direkten TV-Debatte mit Feijóo vor rund zehn Tagen, die als schwerer Rückschlag für ihn gewertet worden war. Sánchez griff Feijóo damals an, weil er der rechtspopulistischen Vox zu einer Regierungsbeteiligung verhelfen könnte. „Wir werden die Wahlen nicht nur gewinnen, weil wir eine gute Politik gemacht haben, sondern weil die Spanier es nicht erlauben werden, dass sie das Land mit Vox in einen dunklen Tunnel führen“, sagte Sánchez.

Konservativer Feijoo ist Umfrage-Liebling vor Spanien-Wahl

Umfragen zufolge könnte die konservative Partei von Feijóo am Sonntag mit 34,5 Prozent stärkste Kraft werden. Die sozialdemokratische Partei unter Führung von Sánchez (PSOE) würde trotz einer relativ guten Wirtschaftslage bei 28 Prozent landen. Vox und die Linkspartei Sumar könnten mit je etwa 13 Prozent gleichauf liegen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Umfragewerte sind die Bedenken um einen Rechtsruck sehr präsent.

Die Spanien-Wahl steht in diesem Jahr eine vorgezogene Parlamentswahl an. Anstelle der ursprünglich geplanten Wahl Ende des Jahres, wird nun bereits am 23. Juli ein neues Parlament gewählt. Der Hintergrund für diese Entscheidung liegt im Misserfolg der linken Parteien bei den Regional- und Kommunalwahlen am 28. Mai. (bohy/dpa)