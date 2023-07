Richtungsentscheidung

Spanien wählt ein neues Parlament. Die Konservativen können die Sozialdemokraten von Pedro Sánchez ablösen – benötigen aber Hilfe von Rechtsaußen. Wie entscheiden sich die Wähler?

Spanien wählt: Am Sonntag, 23. Juli, können 37,4 Millionen Wahlberechtigte über das Parlament abstimmen.

Letzte Umfragen: Pedro Sánchez und seine PSOE verlieren laut Befragungen die Mehrheit in Spanien.

Update vom 23. Juli, 8.29 Uhr: Um 9 Uhr an diesem Sonntag werden in Spanien die Wahllokale öffnen. Verschiedene Medien fürchten einen Rechtsruck. So warnte die spanische Zeitung La Vanguardia vor einer Regierungsbeteiligung der rechtspopulistischen Partei Vox: „Diee Äußerungen von Vox-Chef Santiago Abascal, dass es in Katalonien zu schlimmeren Zuständen als 2017 kommen werde, wenn es seiner Partei gelänge, eine Koalition mit der (konservativen Volkspartei) PP zu bilden, ist eine Beleidigung der Katalanen, eine Missachtung der spanischen Demokratie und eine unverantwortliche Provokation, die in Katalonien große Besorgnis auslöst.

Die österreichische Zeitung Die Presse schrieb in einem Meinungsbeitrag: „Der sozialdemokratische Völkerfrühling, von dem noch letztes Jahr die Rede war, dürfte in der Europäischen Union mittlerweile wieder vorbei sein. In so gut wie allen europäischen Hauptstädten feiern christlich-konservative Parteien rechts der Mitte ihre Renaissance – bei diesem Comeback sind sie allerdings immer öfter auf Nationalpopulisten vom äußerst rechten Rand als Geburtshelfer angewiesen.“

Spanien-Wahl: Wenden sich die Iberer nach rechts?

Erstmeldung: Madrid – Fragt man den amtierenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez, geht es bei der Spanien-Wahl am Sonntag, 23. Juli, darum, dass das Land „nicht um fünf, zehn oder sogar vierzig Jahre zurückgeworfen wird“. Die Wahl ist laut dem Spitzenkandidaten der Sozialdemokraten PSOE eine Entscheidung „zwischen denen, die Tag und Nacht für den Schutz der Bürger gearbeitet haben und denen, die sich der Zerstörung und der Lüge verschrieben haben“.

Was wird gewählt? Abgeordnetenhaus und Senat Termin 23. Juli 2023 Öffnungszeiten der Wahllokale 9 bis 20 Uhr Anzahl der Wahlberechtigten 37,4 Millionen

Rechtsextremisten von Vox streben nach der Spanien-Wahl in die Regierung

Die Sozialdemokraten unter Sánchez stehen unter Druck: Sie könnten bei der Parlamentswahl ihren Status als stärkste Partei in Spanien an die konservative Volkspartei PP verlieren – und damit die Regierung. Die PP will dagegen ihren Kandidaten Alberto Núñez Feijóo zum Ministerpräsidenten machen. Da Große Koalitionen aus Konservativen und Sozialdemokraten in Spanien kaum denkbar sind und die Sozialdemokraten keine konservative Minderheitsregierung tolerieren wollen, kommt nur die rechtsextreme Vox-Partei als Koalitionspartner infrage. Feijóo hat die Koalition nicht ausgeschlossen und will nach der Spanien-Wahl mit den Rechtsaußen sprechen.

Wahlkampfthemen der Konservativen und Rechtsextremisten sind die Reform des Sexualstrafrechts, das dazu geführt hat, dass Sexualstraftäter früher aus der Haft entlassen wurden, sowie die hohe Staatsverschuldung. Vox fokussiert sich dabei zusätzlich auf eine antifeministische Agenda, will härter gegen separatistische Tendenzen vorgehen und den Staatsaufbau reformieren.

Wer führt in letzten Umfragen vor der Spanien-Wahl?

In Umfragen vor der spanischen Parlamentswahl führen die Konservativen deutlich. Die PSOE verliert im Vergleich zu 2019. Den dritten Platz machen die linke Sammlungsbewegung Sumar, der auch Podemos angehört, und Vox unter sich aus. Regional verwurzelte Kleinparteien haben ebenfalls gute Chancen auf den Einzug ins Abgeordnetenhaus. Da diese die bisherige Minderheitsregierung aus PSOE und Podemos tolerieren, dürften sie auch nach dieser Wahl eine entscheidende Rolle bei der Regierungsbildung spielen. Sánchez kann sich deshalb noch Hoffnung machen.

Partei Prozent PP 33,7 PSOE 27,9 Vox 13,4 Sumar 13,3 ERC 2,2 JxC 2,0 PNV 1,3 EHB 1,3 Sonstige 4,9 Quelle: PolitPro Analyse verschiedener Umfragen

Bei der Spanien-Wahl werden die 350 Sitze im Abgeordnetenhaus, der bedeutenderen Kammer des Parlaments, neu vergeben. Dessen Abgeordneten wählen auch den Ministerpräsidenten. Bei der Parlamentswahl werden die Sitze nach dem Grundsatz der Verhältniswahl vergeben. Die Mandate werden jedoch auf Ebene der Wahlkreise vergeben, die den 50 Regionen entsprechen. Damit haben große und regional verwurzelte Parteien Vorteile.

Wann gibt es Hochrechnungen und Ergebnisse der Spanien-Wahl?

Die Wahllokale haben am Sonntag von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Erste Prognosen und Hochrechnungen zur Spanien-Wahl gibt es damit erst nach 20 Uhr. Mit aussagekräftigen Ergebnissen ist erst in der Nacht und in den folgenden Tagen zu rechnen. (ms/dpa)

