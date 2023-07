Verdrehte Wahrheiten: Konservative setzen vor Spanien-Wahl auf Trump-Tricks

Neuwahlen in Spanien

Mit widerlegbaren Fehlinformationen und Halbwahrheiten geht die konservative Partei PP in Spanien auch in den letzten Tagen vor der Wahl auf Stimmenfang.

Madrid – Mit heftiger Kritik an der Politik des linken Staatschefs Pedro Sánchez, Warnungen vor potenziellen Wahlmanipulationen und einer deutlichen Annäherung an die extreme Rechte im Land will der konservative PP-Politiker und Spitzenkandidat Alberto Núñez Feijóo die vorgezogenen Spanien-Wahlen für sich entscheiden – und orientiert sich dabei stellenweise immer wieder an Strategien der US-Republikaner. Aktuelle Wahlumfragen deuten darauf hin, dass die Rechnung des 61-Jährigen aufgehen könnte. Auch wenn bereits jetzt klar scheint, dass Feijóo im Fall eines Wahlsiegs auf die rechtspopulistische Partei Vox angewiesen sein wird.

Die hat nach Wahlerfolgen auf kommunaler Ebene bereits in einigen Orten Spaniens für Unruhen gesorgt, weil sie Regenbogenflaggen verboten, Feminismus und regionalen Unabhängigkeitsbestrebungen den Kampf angesagt hat und katholischen Fundamentalismus propagiert. Laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur könnte Vox selbst zwar im Vergleich zum Wahlergebnis 2019 Stimmen eingebüßt haben – womöglich zugunsten des Annäherungskurses der Volkspartei. Vor den Folgen eines Wahlausgangs für eine Regierungskoalition aus PP und Vox warnen Vertreterinnen und Vertreter linker Parteien seit Wochen lautstark.

+ Nach aktuellen Wahlumfragen könnte PP-Kandidat Alberto Núñez Feijóo die spanische Regierung übernehmen. © Pierre-Philippe Marcou/AFP

Konservative und Rechte in Spanien: Wahlkampf-Methoden erinnern an US-Republikaner

In konservativen Kreisen scheint der Wahlsieg dagegen inzwischen sogar schon als so sicher zu gelten, dass der Spitzenkandidat sogar seine Teilnahme an einem letzten TV-Duell absagte und stattdessen laut eines Berichts des Nachrichtenmagazins Spiegel bereits Zweifel über die Zuverlässigkeit der Post schürte. Diese hat aufgrund des ungewöhnlich frühen Wahltermins für die vorgezogenen Wahlen mehrere Millionen Briefwahlstimmen zu befördern – bestätigte allerdings wiederholt, dass Spanierinnen und Spanier, die aufgrund der Sommerferien per Post wählen, keine Schwierigkeiten beim Versand zu befürchten haben.

Ähnlich war bei der Wahl 2020 auch der abgewählte republikanische US-Präsident Donald Trump vorgegangen, der ebenfalls schon im Vorfeld Misstrauen gegen die Legitimität der Wahlen schürte, um im Falle eines Wahlverlusts damit argumentieren zu können. Das resultierte im Aufmarsch gewaltbereiter Trump-Fans in der US-Hauptstadt am 6. Januar 2021, die das US-amerikanische Parlamentsgebäude stürmten. Auch in Spanien kursieren bereits seit Wochen Gerüchte und widerlegte Fake News in den sozialen Medien, die etwa behaupteten, dass eine Wahlteilnahme am 23. Juli per Briefwahl vom Urlaubsort aus überhaupt nicht möglich sei, wie etwa der Online-Nachrichtenkanal Euronews berichtete.

Wahlen in Spanien: Gerüchte um möglichen Wahlbetrug schlagen Wellen

Darüber hinaus berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) auch über gefälschtes auf Twitter verbreitetes Material, das vermeintliche Betrugsversuche durch spanische Wahlmitarbeitende oder Post-Beschäftigte suggerieren solle. Feijóo, der selbst einmal Post-Direktor in Spanien war, rief daraufhin bei einer Kundgebung alle Post-Beschäftigten dazu auf, „alle Briefwahlzettel pünktlich zuzustellen“ – und zwar „unabhängig von euren Vorgesetzten“. Für diese Aussage kritisiert, relativierte Feijóo im Ausschluss, dass er nicht von Wahlbetrug habe sprechen wollen, sondern einfach nur auf den hohen Arbeitsaufwand durch die vielen Briefwahlstimmen habe eingehen wollen.

Die vorgezogenen Spanien-Wahlen hatte der amtierende Staatschef Pedro Sánchez angesetzt, nachdem die Oppositionsparteien bei Regionalwahlen im Mai überraschend stark abgeschnitten hatten und Sanchez‘ Linksbündnis viel politischen Einfluss verloren hatte. Nun warnt der linke Regierungschef davor, dass die viertgrößte Volkswirtschaft der EU „um fünf, zehn oder sogar vierzig Jahre zurückgeworfen“ werden könnte. Derzeit gilt das Land als eines der progressivsten Länder Europas und seine Wirtschaft als vergleichsweise krisenfest und robust. (saka mit dpa)

