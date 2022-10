Spaniens König Felipe VI. und Frau Letizia auf Staatsbesuch in Deutschland

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender begrüßen König Felipe VI. und Königin Letizia von Spanien mit militärischen Ehren Berlin © IMAGO/Bernd Elmenthaler

Das spanische Königspaar wurde am Montag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Gattin empfangen.

Berlin in Deutschland - Nach einem Besuch in Steinmeiers Berliner Amtssitz Schloss Bellevue war unter anderem ein Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geplant, anschließend sollte am Abend ebenfalls in Schloss Bellevue noch ein festliches Staatsbankett zu Ehren des Königspaars stattfinden.

Felipe und Letizia befinden sich auf einem mehrtägigen Staatsbesuch in der Bundesrepublik, der noch bis Mittwoch dauert. In Berlin bleiben sie laut Besuchsprogramm noch bis Dienstag, dann sind unter anderem noch ein Treffen mit Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) im Reichstag und ein Gang zum Brandenburger Tor geplant. Am Nachmittag geht es nach Frankfurt am Main.

In der Mainmetropole steht vor allem ein Besuch auf der Frankfurter Buchmesse an, bei der Spanien in diesem Jahr das Ehrengastland ist. Das Königspaar wird gemeinsam mit Steinmeier an der Eröffnung der führenden Branchenveranstaltung teilnehmen. Am Mittwoch wollen Felipe und Letizia dann die Buchmesse selbst besuchen, Felipe wird außerdem bei der Europäischen Zentralbank erwartet. bro/cfm